Zuckerberg prometió más restricciones

El máximo responsable de Facebook señaló que tomó “hace años” medidas para evitar problemas de esta magnitud, pero reconoció que se han cometido “errores” y un “abuso de confianza”.

Nueva York. El máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la firma investigará a “todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información” antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones, y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar “abusos”.

Zuckerberg se pronunció en un texto subido en su perfil de la plataforma tras el polémico uso de datos de unos 50 millones de usuarios por parte de la consultora británica Cambridge Analytica, vinculada con la campaña electoral de Donald Trump. “Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos, y si no podemos, entonces no merecemos estar a tu servicio. He estado trabajando para entender exactamente qué ha pasado y cómo asegurar que no ocurra de nuevo”, escribió .

Zuckerberg señaló que Facebook tomó “hace años” medidas para evitar problemas de esta magnitud, pero reconoció que se han cometido “errores” y un “abuso de confianza”. Desde ahora, si un desarrollador se niega a pasar por una “profunda” auditoría será vetado, y la misma suerte correrá cualquier otro si Facebook concluye que ha “abusado” de información personal, en cuyo caso informará a los afectados. También ampliará las restricciones de acceso a datos de los desarrolladores: si un usuario no ha utilizado la app en tres meses, se les retirará esa disponibilidad, mientras que, a la hora de registrarse en una nueva, sólo será necesario compartir el nombre, la foto de perfil y el correo electrónico.