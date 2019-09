1933, la última vez que Gardel cantó ante el público porteño

“Estoy viviendo este espectáculo de una manera en la que me siento involucrado, no por haber conocido a Gardel, lógicamente, —se ríe—sino porque yo me pegué a él, lo admiré y he visto sus películas siendo un chico. A partir de ahí, le tengo un cariño entrañable“, revela el actor cuyo personaje siendo un niño de 8 años llegó hasta la puerta del teatro para verlo y, a falta de dinero para hacerse de una entrada, Pupé, una joven conmovida al verlo llorar, le regala la suya.