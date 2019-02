Abel Pintos cerró el Festival de la Buena Mesa ante más de 15 mil personas

El cantante Abel Pintos brindó un emotivo show en el cierre de la 18ª edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que tuvo en Sociedad Rural de San Francisco la presencia de unas 18.000 personas -después de dos jornadas también multitudinarias-, marcando un récord en cuanto a convocatoria de público en comparación con los 18 años anteriores, según estimaron los organizadores.

Pasadas las 23.50 de la noche, el bahiense pisó el escenario, para regalar sus grandes éxitos. Temas como “Oncemil”; “Sin Principio Ni Final” y “Pensar en nada”, invocando a otro grande de la música, León Gieco, renovaron el romance con sus fanáticos. Y la despedida, con “Revolución”.

Conferencia antes del Recital

Antes de su show, Abel Pintos brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el intendente Ignacio García Aresca. “Me siento feliz de estar de regreso en San Francisco”, afirmó, recordando su participación en ediciones anteriores del Festival de la Buena Mesa.

El cantautor bahiense se refirió a sus intenciones de escribir un libro, aunque evitó explayase al respecto ante la insistencia de los periodistas. Sobre ese proyecto, dijo que “lo más difícil era tener un punto de partida, pero no tengo mucho más para contar. Hace poco tiempo escuché a un autor que decía que escribía un libro porque era el libro que él había querido leer toda su vida. Y así lo siento yo. Un día me senté a escribir y me sentí realmente bien, y quise compartirlo con los demás, pero no hay nada más que eso por ahora”.

Sobre su recital en San Francisco y la gira que emprendió por nuestro país, Abel adelantaba que repasaría su carrera arriba del escenario. “Hace tres años que no edito un álbum de estudio, el último fue Oncemil, por ello quisimos hacer esta gira y hacer los temas de toda mi carrera”, expresó.

Consultado sobre lo que le genera participar de los festivales, el bahiense confesó que “es movilizante la energía que el público festivalero trasmite. Que coreen mi nombre es un gesto más que generoso y es una forma de hacerme saber que están contentos de estar en mi recital, no siento que estén vitoreándome”.

“Soy feliz arriba del escenario, es lo que quiero hacer todos los días de mi vida. Cantar es un privilegio que me da la vida. Es muy conmovedor tener mucha gente frente tuyo, poder verlos desde arriba del escenario”, aseguró.

“Desde que soy niño elijo la música como mi forma de expresarme. Hoy soy más extrovertido que antes pero la música sigue siendo mi forma más especial de comunicarme con los demás. Digo más de mí en tres minutos de canción que en dos minutos de charla”, agregó el artista.

Y concluyó: “Hoy puedo subir al escenario y elegir distintas formas de cantar. Eso me hace sentir genuino, me hace sentir bien”.

Fuente: La Voz de San Justo