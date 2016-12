Brindis de Fin de Año de Universal Medios. #Chau2016 Reviewed by Momizat on dic 30 . Después de la realización, ayer jueves, del ANUARIO 2016 de Brinkmann Universal Medios realizó el brindis de fin de año con el staff de la empresa. Brindis y so Después de la realización, ayer jueves, del ANUARIO 2016 de Brinkmann Universal Medios realizó el brindis de fin de año con el staff de la empresa. Brindis y so Rating: 0