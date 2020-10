Cáncer de mama: Caminata Avon se reinventó en pandemia para seguir concientizando

A la caminata también le llegó el modo virtual para no perder la potencia de su mensaje: charlas con especialistas e historias en primera persona fueron algunos de los temas que llevó adelante la Fundación Avon con el objetivo de destacar la importancia de los chequeos médicos

Octubre es reconocido mundialmente por ser el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de mama. Esta iniciativa se realiza con el objetivo de aumentar la atención y los controles además de contribuir a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Si a las cifras nos remitimos, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, tanto en los países desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo.

Por más que los chequeos de rutina y las visitas al médico todos los años son esenciales para la detección de la enfermedad, el autotest mamario sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer. Según la OMS: “Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas”.

Para seguir en esta misma línea y reforzarla en un contexto de pandemia donde lo estudios y visitas al médico sufrieron una merma, la Fundación Avon para la Mujer reconvirtió su tradicional caminata anual en un formato online en el que la audiencia pudo disfrutar de contenidos en exclusiva elaborados para generar concientización y brindar recomendaciones por una vida más saludable.

El evento, conducido por Denise Dumas, tuvo como fin poner en agenda la necesidad de retomar los controles mamarios que fueron postergados por muchas personas a raíz del aislamiento social. Asimismo, como es habitual, se recaudaron fondos para el acceso a mamografías gratuitas en todo el país y así, promover la detección temprana del cáncer de mama. Esta iniciativa seguirá vigente durante todo el mes y se recibirán donaciones en el siguiente link.

Un hito a destacar del evento es que llegó a más de 1300 mujeres en contexto de encierro en la Provincia de Buenos Aires, en articulación con Justicia Restaurativa. Fundación Avon invitó a las mujeres de los 18 pabellones del Servicio Penitenciario Bonaerense a dibujar sus mamas, con materiales de su #GaleríaDeTetas, para conocerlas así cuidarlas.

Con el objetivo de obtener información de los expertos, la Maratón Avon contó con un consultorio ginecológico a cargo de la Dra. Florencia Salor (@flordegineco) quien explicó que: “Las mujeres muchas veces tienen vergüenza a realizar consultar profesionales porque sienten que tienen algo mal en sus cuerpos, como estrías o celulitis, no cuentan con ropa adecuada para hacer una visita, pero el encuentro médico tiene ser un espacio amoroso y empático, en donde podamos obtener información sobre prevención y concientización de la salud”. También, agregó “Estamos en aislamiento hace 6 meses, aprovechemos este tiempo para conocer nuestras mamas. En caso de detectar cambios en los pezones, en las mamas, como bultos, retracciones o cambio en la coloración, consulta a un médico/a. Conversen con sus médicos de cabecera la necesidad de hacer mamografías y recuerden que el principal factor de riesgo es ser mujer y tener entre 50 y 70 años”.

Las activistas Brenda Mato y Kever Star realizaron en conjunto un taller de Diversidad Corporal y Estereotipos en el que contaron sus experiencias personales y de crianza. Ambas concordaron que: “Es muy importante contar con referentes diversos en las que nos podamos identificar y así también amarnos y no castigar nuestro cuerpo, piel y cabello para llegar a cumplir un estereotipo que no nos representa”.

Experiencias en primera persona

La programación también contó con los testimonios de Selva, Estela y Lía, tres mujeres que en diferentes momentos de su vida han transitado el cáncer de mama.

“Yo fui el primer caso en mí familia, me salió un bulto en la mama y decidí chequearlo. Pensaba que no era nada, pero también tenía la posibilidad de que sí lo sea. Recibí la peor noticia: positiva en cáncer y en ese momento me pareció muy fuerte y pensé: ¿por qué a mí?” comienza Selva.

Los tres casos son diferentes: con antecedentes familiares y esporádicos, pero ellas concuerdan que, si bien al principio la noticia es muy fuerte, la enfermedad es aprendizaje y autoconocimiento, es un proceso en el cual es necesaria la confianza en los profesionales médicos, el tratamiento y en una misma. También, agregan que no hay que dejar de controlarse, cuidarse y adoptar una vida más saludable. La entrevista finalizó con mensajes de apoyo para las mujeres que están en tratamiento.

Estela, por su parte, comentó: “En el momento del tratamiento me ayudó apoyarme en mis seres queridos, se convirtieron en los motores de mi vida, siempre pensando que de esto se sale” y Lía agregó “Es normal tener días negativos, escuchá a tu cuerpo y cuando puedas tener días positivos, aprovéchalos para salir con todo”.

Por más que el contexto de aislamiento social no sea le propicio, la necesidad de ir al médico para realizarse los chequeos de rutina junto con los autotest mamarios que cada mujer se puede hacer en su intimidad, son una piedra fundamental para detectar la enfermedad con tiempo. Para aquellos interesados en obtener más información sobre la prevención y los autodiagnósticos, pueden revivir los contenidos y charlas en el canal de YouTube de Fundación Avon.

Informe Infobae.-