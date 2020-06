Como cada semana, la Agencia Córdoba Cultura impulsa el acceso a eventos sociales y culturales provenientes de todo el territorio provincial, acompañando a los cordobeses con un abanico de opciones llegando a las pantallas de sus hogares.

Con un carácter federal, hasta el domingo 21 de junio se destaca las presentaciones de artistas procedentes de diversas localidades del interior. Entre las propuestas se encuentran pinturas desde San Javier, un pequeño pueblo de Traslasierra; diseños artesanales desde un taller de la ciudad de Río Cuarto; música tradicional argentina en voces oriundas de Jesús María y Deán Funes y una obra literaria desde Santa Rosa de Calamuchita.

Por otro lado continúa un nuevo capítulo de Autores X Actores, una producción de la Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real en la que, actores de la Comedia Cordobesa presentan a grandes autores de la literatura y el teatro universal, nacional y local.

Además, se suman a la grilla las propuestas teatrales de dos obras infantiles como La Bella Valiente y el príncipe durmiente y Piltracha el Rey de la Hilacha.

Agenda semanal

Martes 16

A las 17 hs. Brenda y Franco Torres (danza folklórica) | Los hermanos Torres son profesores, vestuaristas y coreógrafos del ballet folklórico “Sentir lo argentino. Además son pareja de baile. En esta producción realizada en el Museo Sobremonte de la ciudad de Córdoba podremos disfrutar de un cuadro de zamba del norte argentino, en el que la pareja propone una estilización de raíz folklórica. En segundo lugar presentarán una huella sureña, también en estilización folklórica.

A las 21 hs. Ballet Oficial: Laboratorio Coreográfico | El Ballet Oficial de la Provincia viene presentando de manera periódica, los fines de semana, una serie de producciones originales creadas por los integrantes de la compañía dentro lo que se conoce como un Laboratorio coreográfico. La iniciativa consiste en la creación de videos breves producidos por los miembros del ballet, por lo que bailarinas y bailarines asumen entonces el doble rol de la coreografía y la interpretación de las obras. La idea nació de la maestra de ballet y coreógrafa. Laura Fiorucci, quien este año asumió la dirección artística de la compañía oficial de danza. El motivo que inspira las coreografías es el poema Estamos tan intoxicados uno del otro…, de la autora rusa Anna Ajmátova. A partir de ese punto, el movimiento se convierte en la materia prima del laboratorio coreográfico y los resultados están a la vista en piezas originales acompañadas con músicas diversas, del folklore a Sting, a una pieza compuesta especialmente para una de las coreografías. Obras en las que el ingenio, el empleo del movimiento corporal y el uso del espacio sorprende por la amplitud de sus posibilidades. En esta oportunidad, podremos apreciar los resultados del Laboratorio coreográfico. El material participará en la cuarta edición del Festival de Danza Líneas y Movimiento, organizado por la Fundación Ballet Juvenil Tempo, del 17 al 20 del corriente en formato online, en Caracas, Venezuela.

Miércoles 17

A las 17 hs. Dolores Mendieta: Arte desde el monte Transerrano (San Javier) | Dolores Mendieta viene desarrollando su obra ininterrumpidamente desde hace más de 20 años, donde manifiesta una constante indagación sobre la identidad latinoamericana, el realismo social, el realismo mágico y últimamente incursiona en una simbología personal relativa a los mundos sagrados. Nació en Buenos Aires en el año 1977. Es Licenciada en Artes Visuales con mención en Pintura y Profesora de Artes en Artes Visuales (U.N.A., Universidad Nacional del Arte, C.A.B.A); además es Profesora Nacional de Pintura (Escuela Nacional de Bellas Artes P. Pueyrredón, C.A.B.A.). Mendieta complementó su formación en la Escuela Superior De Bellas Artes E. de la Cárcova (C.A.B.A.) y desde hace 9 años es profesora en la Escuela Superior de Bellas Artes “Luis Tessandori” de Villa Dolores, Córdoba. Esta joven artista ha realizado numerosas exposiciones nacionales e internacionales y ha sido seleccionada y premiada en varios concursos desde temprana edad. Info: https://doloresmendieta.com.ar/

A las 21 hs. La Colmena. Concierto en el Museo de las Mujeres | Seguimos repasando el ciclo de conciertos “A la tardecita” realizado por la Escuela de Músicos La Colmena junto a la Agencia Córdoba Cultura en el auditorio del Espacio Cultural Museo de las Mujeres. En esta entrega podremos disfrutar de la presentación de Sahid Asmut en guitarra interpretando «Fuimos» de Homero Manzi y José Dames. En segundo término se podrá escuchar “Soon I Will Be Done” de William Dawson a cargo del Coro de la Colmena bajo la dirección de Silvia Herrero con la participación en Contraltos de Sued Ana, Suarez Antonella, Egues Belén, Mozzoni Martina, Berretta Trinidad, Loza Paula, Florencia Gabriela, Martí Wara y Reartes Naím. Como sopranos participan Castiella Rocio, Brizuela Camila, Romero Milagros, Rusconi Josefina, Ramonda Giuliana, Fassi Julieta, Raggio Lía, Bottini Ailén. Los tenores son Volpini David, Espíndola Jonathan, Sequeira Nicolás , Sabattini Tomas y Horroks Emilio. En bajos participan Console Hernán, Giannini Diego, Fernandez Nicolas, Servato Emilio, Federico Borba, Presotti Mateo y Farías Alvaro.

Jueves 18

A las 17 hs. Autores x Actores: Armando Discépolo por Giovani Quiroga | Continuando con el ciclo en el que actores de la Comedia Cordobesa presenta a autores del teatro y la literatura, esta semana se podrá disfrutar del director teatral y dramaturgo argentino Armando Discépolo presentado por Giovani Quiroga. Armando Discépolo (1887- 1971) fue creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como Stéfano, Mustafá, El organito y Babilonia, entre otras. Sus piezas se caracterizan por el pesimismo y un clima depresivo, que se hace más denso a causa del uso de una comicidad grotesca. Sus personajes son pobres y miserables, muchas veces inmigrantes, aplastados por una realidad social asfixiante. En conjunto, Discépolo creó un estilo propio, llamado «grotesco criollo», que desde entonces se afianzó como uno de los principales estilos creativos del teatro y del cine argentinos, y del espectáculo dramático en general.

A las 21 hs. Patio de Folklore: Jessica Benavidez (Jesús María) | La cantante folklórica oriunda de Jesús María lleva desde hace más de 18 años la música tradicional argentina en su voz a todos los rincones del país. Revelación y consagración del Festival de Jesús María, el Premio Carlos 2020 como mejor voz femenina o la nominación a los premios Gardel por su disco “Con Arte de Mï”; son solo algunos de los galardones y premios que recibió por su labor a lo largo de su carrera.

Viernes 19

A las 17 hs. La Bella Valiente y el príncipe durmiente (Teatro) | Estrenada en mayo del 2018 en Ciudad de las Artes y bajo la Dirección general de Marina Abulafia, se presenta esta obra que obtuvo el premio a la producción para niños y jóvenes en 2017 por parte de la Agencia Córdoba Cultura y el premio a la producción de Obra Instituto Nacional de Teatro 2018. Un grupo de actores deciden contar el clásico “La Bella Durmiente” en formato musical. Pero no todo sale como esperan…La ficción dentro de la ficción genera momentos disparatados, situaciones inesperadas y mucho humor. El cuento cobra así una dimensión moderna y actual.

A las 21 hs. Patio de Folklore: Los Soñadores | Los soñadores es un grupo folklórico formado a fines de 1997. El grupo tiene siete discos grabados a nivel nacional: «Por ti, por mi»; «Bajo el signo de Escorpio»; «Seguir soñando»; «Pasiones»; «Vivir la vida»; «A puro folclore» y el que actualmente están presentando, «Historia de dos». En estos veintidós años han recorrido gran parte de los festivales más importantes del pals, donde se destacan de forma casi ininterrumpida, Cosquín, Jesús María y Villa Maria, entre otros. En su nueva show, Los Soriadores nos invitan a hacer un recorrido musical lleno de recuerdos y renovadas canciones, anticipando la llegada de su nuevo material discográfico, que contendrá los grandes éxitos de su carrera. La banda está integrada por Juan Carlos Salas, Gustavo Cervetto, Dario Pisto y Ariel Rubiolo.

Sábado 20

A las 17 hs. Oscar de la Mano: “desde Calamuchita cuento” (Sta. Rosa de Calamuchita) | El escritor de Santa Rosa de Calamuchita propone un encuentro en el que compartirá lecturas y pensamientos. A lo largo de su carrera, Oscar de la Mano ha integrado dos antologías del año 1984 y 1986 del Taller literario Alfonsina Storni y otra antología, a nivel provincial, del año 1990. Ha publicado cuatro libros “Trece Trece – cuentos y poesías” (1985), “Dos Romanceros” (1986), “De Tctalamochita al Qosqo – fastos de un viaje increíble” (2007) y “Prosapiantada – reales y breves historias de un lugar ciertamente imaginario” (2017)

A las 21 hs. Patio de Folklore: Los Guaranies | Grupo Folklórico con 26 años de trayectoria, dueño de un estilo propio, que les permitió distinguirse en los más importantes festivales Nacionales. Consagración del Festival de Doma y Folclore de Jesús María en el año 2002, Consagración del Festival de Cosquín 2003, distinguidos en el año 2009 por el congreso de la Nación Argentina por su trayectoria. Han llegado a través de su música a Festivales en pais vecinos como el Festival de Punta Arena (chile) premiados con sus dos estatuillas el »Ñandú y el Ovejero, Tarija ( Bolivia), Durazno y Paso de Los Toros (Uruguay). Con su nuevo álbum «Despierta Corazón» 25 años, convierten los grandes éxitos del mundo, en versiones propias, recreadas de forma única para saborear su privilegiado estilo.

Domingo 21 | A las 17 hs. Visita al taller de Eduarto Otta- (Río Cuarto) | A la hora de los mates una charla visitando al taller en el que se realizan cuchillos artesanales y personalizados en distintos tipos de acero y diversidad de cabos. Un espacio para descubrir la tarea artesanal y los diseños particulares de este artista de la ciudad de Río Cuarto.

A las 21 hs. Patio de Folklore: Pachecos (Deán Funes) | Pachecos es el grupo folclórico formado por la nueva generación de músicos pertenecientes a la mítica familia Pacheco de Deán Funes. El mismo está integrado por Claudio Pacheco (ex bajista del Chaqueño), Pedro Pacheco (ex baterista de “La Sole”), Turi Burgio (ex director musical de “Nacho y Daniel Campos”) Estos grandes músicos se unen para darle forma a este proyecto musical, con composiciones propias, como también canciones populares de diversos géneros, con sonidos actuales y toda la escena y códigos de nuestro folclore, buscando un sonido internacional pero sin alejarse de las raíces. Cuando tocan, tienen una historia para contar, una idea para transmitir, hay una perfecta mezcla de cultura argentina, folclórica, que se consigue en muy pocos lugares. Hay un sentido de pertenencia en sus ritmos que solo se encuentra en las rondas de una casita muy especial. La casita donde la música se vuelve una manera de vivir. Sus integrantes, de gran experiencia en giras nacionales e internacionales, son los encargados de darle ese toque de profesionalismo y precisión a cada interpretación dotando al grupo de un moderno sonido para esta nueva generación y así hacer aún más rica la fusión cultural y musical de esta propuesta.