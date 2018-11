Córdoba distinguió al gran humorista Luis Landriscina

El cuentista chaqueño Luis Landriscina fue homenajeado este lunes a la noche en la ciudad de Córdoba en el marco de los festejos por el Día Nacional del Humor.

Fue en un Teatro Real repleto en una de las actividades que desarrolla la Agencia Córdoba Cultura camino al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se realizará del 27 al 30 de marzo de 2019.

La velada tuvo un imperdible conversatorio en vivo entre Landriscina y el conductor del programa “Juntos” de Cadena 3, Mario Pereyra.

Además, pasaron por el escenario humoristas de todo el país, que rindieron tributo a Don Luis y le expresaron su admiración.

Entre otros artistas, estuvieron “El Coto”, Ariel Tarico, Rubén Cuestas, Jesús Barrera, “Coco” Gómez, “Modesto” Tisera y Doña Jovita y “El Gato” Peters.

Además, participaron, entre otros, a través de videos pasados en una pantalla gigante, Antonio Tarragó Ros y “El Negro” Álvarez.

En total, un centenar de humoristas de todo el país asistieron a la velada.

Apenas subió al escenario, a las 21.30, Landriscina expresó su gratitud a la provincia mediterránea: “A Córdoba le debo haber nacido artísticamente en Cosquín, alló por el año ‘64 en un enero que llovía”.

Después, durante la conversación que mantuvo con Mario Pereyra, se refirió, ante una pregunta del conductor de “Juntos”, a su estilo de humor que prescinde de malas palabras o groserías.

“Tiene talento quien usa una mala palabra sólo cuando no hay otra que encaje bien. A ese tipo le doy la derecha. Ahora, cuando alguien es guarango porque sí, no. Y menso en la radio y televisión, porque pienso en los chicos, en si no les estamos dando buenos ejemplos”, dijo Don Luis.

Esa reflexión lo llevó a otra sobre la educación: “A mí me criaron mis padrinos. Las mujeres eran tiempo completo, amas de casa, y además tejían, bordaban, cocinaban y te educaban con valores y te mandaban a la escuela para que te instruyan. El ministerio tendría que ser de Instrucción Pública, no de Educación. Ésta es en la casa”.

“Me encantaría tenerlos a mis padrinos ahora para que me den un coscorrón y me pongan en penitencia”, añadió, emocionado por el recuerdo.

En otro pasaje de la charla, el artista chaqueño destacó el valor de los regionalismos, porque “enriquecen la lengua castellana”.

Landriscina también se dio tiempo para elogiar a su interlocutor, Mario Pereyra: “Hace años que lo escucho por Cadena 3. A la mañana es un terremoto y sigue con la misma fuerza de hace 30 años”.

Un momento muy especial ocurrió cuando subió al escenario Doña Jovita, porque Landriscina recordó la célebre dupla que hicieron en Radio Nacional.

Desoyendo los consejos de algunos periodistas que le decían que los oyentes no entenderían al personaje que interpreta el actor José Luis Serrano, Don Luis les contestaba: “Yo tardé tres meses en comprender al Chavo. Exijo la misma delicadeza para una viejita serrana”.

Al final de la velada, subieron al escenario los más de 100 humoristas que fueron al Teatro Real y se confundieron en emocionados abrazos y saludos con Landriscina.