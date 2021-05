Cultura combina propuestas en centros culturales y teatros de la Provincia

La agenda de actividades culturales de la Agencia Córdoba Cultura combina propuestas presenciales, en los principales teatros y centros culturales dependientes del Gobierno de Córdoba, y virtuales, a través de las redes de Cultura.cba.

Esta semana se destacan actividades especiales con modalidad virtual organizadas para celebrar el Día del actor y de la actriz. Este es el caso del espectáculo Ada, casi un homenaje que tendrá lugar el lunes 10 a las 19. Esta es una obra de teatro musical, que parte de la selección de un vals, una ranchera y varios tangos, interpretados en su época por Ada Falcón, la diva de los años 30, que, estando en su apogeo, decide dejarlo todo e irse. Además la Comedia Cordobesa presenta el mismo lunes 10 a las 20 Radio historias reales con la dirección de Martín Gaetán, una obra en la que Estela, una apasionada oyente de radio, vive con el receptor permanentemente encendido. La música, las radionovelas, las historias de ciencia ficción son el marco de su vida. Junto a su inseparable amiga la radio, Estela sueña lo imposible y abre una puerta que la transporta a un mundo maravilloso y fantástico, el mundo de las voces calladas de una época irrepetible.

Además continúa el especial del mes: Noches Contemporáneas, un homenaje por el Día Internacional de la Danza que se celebra durante todo mayo con una grilla de actividades sobre danza contemporánea con protagonistas de la escena local. Esta semana, además de las obras de teatro disponibles para presenciar y disfrutar de manera virtual, se suman Free Flow, una serie de actividades realizadas en Espacio Ramona el 14, 15 y 16 entre las 17 y las 21. Free Flow se propone demostrar la potencia de la cooperación, conexión e intercambio de las danzas urbanas y el breaking con la danza contemporánea en una programación de tres días consecutivos transmitidas vía streaming.

El fin de semana llega una nueva edición del ciclo Arte mayor que se repite de manera quincenal y propone una serie de eventos vía streaming que se transmiten de manera gratuita a través del canal de Youtube Cultura.CBA y que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría con los adultos mayores. Las presentaciones de esta semana serán del grupo folklórico Los Soñadores y del artista Danielito, la voz de Heraldo Bosio.

Estas son solo algunas de las actividades que podrán disfrutarse, la grilla completa, aquí:

Lunes 10

A las 19. Ciclo de cine latinoamericano: Whisky (de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 2009)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Montevideo, Uruguay. Jacobo Köller, el dueño de una modesta fábrica de calcetines, arrastra una vida gris y de una monotonía asfixiante. Su relación con Marta, su empleada de confianza, es estrictamente laboral y está marcada por el silencio y la rutina. Esta monotonía se ve súbitamente amenazada por el anuncio de la inesperada visita de Herman, el hermano de Jacobo, que vive en el extranjero, y con el que ha perdido contacto desde hace años. Es entonces cuando Jacobo le pide ayuda a Marta para afrontar una situación tan incómoda. Tres personalidades aparentemente inofensivas: tres clases de soledad. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Especial día del actor y la actriz: Ada, casi un homenaje

Esta es una obra de teatro musical, que parte de la selección de un vals, una ranchera y varios tangos, interpretados en su época por Ada Falcón, la diva de los años 30, que, estando en su apogeo, decide dejarlo todo e irse. Cada canción es un punto de partida o un punto de llegada para deconstruir la figura mítica de Ada, entenderla como artista, como diva, pero, sobre todo como mujer de su época. Poco a poco las canciones harán lo inverso, y funcionarán como puerta al universo de la actriz, relevando aquello de su vida que la une con la “Diva del Tango”.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Especial día del actor y la actriz: Radio historias reales

Con dirección de Martín Gaetán. Es la época dorada de la radio en Argentina y Estela, una apasionada oyente, vive con el receptor permanentemente encendido. La música, las radionovelas, las historias de ciencia ficción son el marco de su vida. Junto a su inseparable amiga la radio, Estela sueña lo imposible y abre una puerta que la transporta a un mundo maravilloso y fantástico, el mundo de las voces calladas de una época irrepetible.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de Paola Spalletti

La fotógrafa presenta Lo incierto entre el vacío y la eternidad. La intención de este proyecto fue explicado por su autora: “Convivimos en un mundo plagado de presencias efímeras. Imágenes y noticias terribles se disputan el protagonismo segundo a segundo. Vemos pasar la injusticia, la desigualdad de oportunidades, el hambre, los crímenes, las guerras… No quiero ser cómplice de este sistema, tampoco silenciar la parte podrida de nuestra sociedad, pero sí intentar a través de mis narraciones silenciosas, casi como una estrategia de defensa en contra de “lo indecible”, ofrecer un mundo que ya no es solo una pesadilla, para quizá hallar en él un resto de felicidad.”

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Martes 11

A las 19. Cineclub Al Filo: Días salvajes (de Wong Kar-Wai Hong Kong, 1991)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Hong Kong, años 60. Yuddy, un joven atractivo y seductor, descubre que la ex-prostituta alcohólica que le ha criado no es su verdadera madre y que además se niega a revelar la identidad de ésta. Esto provoca en Yuddy serios conflictos emocionales que le llevan a forzar a dos mujeres a luchar por su amor… Entrada libre y gratuita.

A las 17. Especial: Diálogos desde el Sur, entrevista a Stella Cupellino

Stella Maris Cupellino es profesora de Dibujo y Pintura y Licenciada en Producción y Gestión en las Artes Visuales. Trabajó como docente en distintos niveles y en diferentes instituciones educativas. Participó en la idea y realización del libro catálogo de la artista plástica argentina Rive Fischman, en carácter de investigadora gráfica y en 2017 fue parte de la publicación del libro 10 años de 50. Los comienzos de ARP (Asociación Riocuartense de Plásticos) llevando a cabo, en coautoría, la investigación de ese trabajo. Participó también, junto con Adela Cusi, del proyecto de reedición del libro de Franklin Arregui Cano Las artes plásticas en Río Cuarto: Reseña y es autora del libro Cultura y Espectadores (2019), proyecto que pretende brindar una guía de actividades sugeridas para trabajar en el aula a partir de obras de artistas locales.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine por la Diversidad: Gates of heaven (de Errol Morris, Estados Unidos, 1978)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Un peculiar vistazo al negocio de los cementerios de animales, que en el fondo son la excusa para hablar de la relación de los humanos con la muerte y sus propias emociones. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Maxi Bressanini

Maxi Bressanini es un cantante, bajista, autor y compositor cordobés conocido por sus sensibles y emotivas interpretaciones. Es considerado uno de los cantantes más destacados de Córdoba y uno de los pocos músicos locales que desarrollan con destreza la actividad de cantar y tocar el bajo a la vez. Desde 2002 forma parte de Presenta trío, una de las bandas más representativas de la provincia. Compartió escenario con Richard Bona, Jorge Drexler, León Gieco, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Teresa Parodi, entre otros. Grabó con Emilio del Guercio, Fernando Cabrera, Suna Rocha, Chango Spasiuk, y muchos artistas más. Actualmente está produciendo su primer trabajo como solista conformado por canciones de su autoría.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Miércoles 12

A las 17. Volver a donde nunca estuvimos

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Esta actividad se enmarca en la muestra Desarmario de Constanza Ruibal. Es una invitación a ensayar y compartir una práctica de mediumnidad a través de prendas y complementos significativos. La propuesta es reunirse a invocar, traducir y dialogar mensajes utilizando el tarot y el péndulo como herramientas para entrelazar sentidos. Por protocolo sanitario el cupo es limitado y las inscripciones se realizan por mail a espacioculturalmuseomujeres@gmail.com

A las 19. Cine: Apuntes para una herencia (de Federico Robles Argentina, 2020)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Un joven hombre, argentino, indaga en la herencia familiar. Su abuelo fue un ex soldado franquista durante la guerra civil española. Su padre mesura los silencios. El realizador decide trazar un hilo hacia el pasado, viajar a España y comprender cabos sueltos. Conocer a otros familiares, preguntarse a sí mismo, buscando una compleja honestidad en esta escritura de la post memoria. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.

A las 20. Con acento cordobés: Jessica Benavídez

En un marco de respeto por la prevención y los protocolos vigentes, esta tercera edición del ciclo es una propuesta audiovisual que involucra la utilización de todos los espacios de la provincia como escenario. Las entrevistas serán realizadas por Mimi Spicher, de amplia trayectoria en la televisión cordobesa, grabadas en los más bellos espacios culturales de Córdoba y transmitidas por las redes sociales de la Agencia. Cada ciclo tendrá cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos y versarán sobre un eje temático específico. El primero de ellos será sobre músicos populares cordobeses y busca reflexionar, de la mano de artistas con prominentes carreras y a partir de sus propias trayectorias, sobre la categoría de música popular en clave cordobesa y en sus distintas expresiones. En esta oportunidad la entrevistada será Jessica Benavídez.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: La gomera (de Corneliu Porumboiu, Rumania, 2019)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Cristi es policía y a la vez chivato de la mafia. Desde Rumanía viaja a la isla de La Gomera para aprender el silbo gomero. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el jueves 13 a las 19, el sábado 15 a las 19 y el domingo 16 a las 21.

A las 21. Mini concierto de Gonzalo Antuña (Río Cuarto)

Gonzalo Antuña presenta el espectáculo Cinco Manuscritos, en homenaje al 100° Aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla. El artista cordobés ofreció conciertos en calidad de solista y dictó clases por diversos países de Latinoamérica y Europa entre ellos Cuba, México, República Checa, Francia, Italia, Bélgica, Bolivia, España, Perú y Argentina. Actualmente realiza una especialización en Guitarra Latinoamericana a cargo de Eduardo Isaac en el Conservatorio de Música Luis Ganneo de Mar del Plata. Es creador y director del Festival latinoamericano de guitarra de Río Cuarto desde el 2011.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Jueves 13

A las 21. Teatro en primera persona: Ricardo Bertone

De destacada trayectoria como actor, realizó más de 25 trabajos en teatro, por los que ha recibido varios premios. Una de las obras por la que más se lo conoce es El contrabajo de Patrik Süskind. Es pedagogo en temas vinculados a la actuación, tiene sus talleres de formación actoral y fue profesor de Dirección de Actores en la Tecnicatura de Cine y Video y de Doblaje en la carrera de Locución, ambas en La Metro, escuela de comunicación y diseño. Fue reconocido con el premio Jerónimo Luis de Cabrera de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba en el año 2014. Traductor de dos obras del francés al castellano, ha realizado algunas publicaciones en revistas especializadas y ha participado y participa en paneles y conferencias sobre la actividad en distintos medios. Trabaja en este momento en la traducción y difusión de las propuestas de Howard Barker acerca de la catástrofe y lo trágico en el teatro contemporáneo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: Las motitos (de Inés Barrionuevo y Gabriela Vidal, Argentina, 2020)

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Juliana y Lautaro viven en un barrio pobre rodeado de policías. Están enamorados y se enfrentan a un embarazo no deseado. No saben qué hacer. ¿A quién acudirán para evitar la ilegalidad y el abandono? La madre de Juliana, Flor, se da cuenta de lo que está pasando y decide actuar. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el jueves 13 a las 21, el sábado 15 a las 21 y el domingo 16 a las 19.

Viernes 14

A las 21. Cultura en el patio: Gustavo Vergara Trío – Córdoba del Otro Lado

Gustavo Vergara trío es un conjunto vocal e instrumental, formado por Gustavo Vergara (guitarra y voz), Martina Vergara (flauta, bombo y voz) y Pedro Vergara (piano y voz). En el repertorio y el espectáculo Córdoba del otro lado integran canciones de distintas épocas compuestas por Gustavo Vergara y otros autores y compositores del valle de Traslasierra.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Viernes de música: Trío Sachero

Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Trío Sachero interpreta obras de la música folklórica tradicional Argentina considerando que el respeto y la transmisión del folklore es una manera de preservar las creencias, valores, costumbres, paisajes, leyendas, poesías y la identidad de un pueblo. Para el trío, el folklore es un patrimonio cultural en el que el hombre deja la huella de su interacción con el ambiente y de su desarrollo como sujeto social, siendo el creador y productor de hechos que conforman su propia historia. Actualmente la agrupación realiza su gira por los 11 años de trayectoria con un repertorio festivo compuesto por canciones propias y clásicos del folklore.

A las 20. Inauguración de muestra: Protesta gráfica de Nicolás Zulberti

Casa de la Cultura Río Cuarto – General Paz 922

A través del grabado y retomando la función histórica de la técnica, el autor crea una serie de imágenes desde la crítica y la denuncia. Las situaciones que aquejan a Latinoamérica, ver repetir la historia sin lograr la emancipación económica y política del territorio; la injerencia y toma de decisiones por parte de países externos sobre la política interna y la explotación desmedida de los recursos naturales, son circunstancias que el artista lleva a su obra mediante la gubia y la tinta. Entrada libre y gratuita.

Sábado 15

A las 18. Arte mayor: Los soñadores

Este ciclo, que se repite de manera quincenal, se trata de una serie de eventos que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Las instituciones que albergan personas mayores pueden inscribirse de manera gratuita (agenciacordobacultura@hotmail.com) para participar de esta actividad así, desde sus residencias los adultos podrán enviar contenidos que se transmitirán online siendo parte de un concurso de baile en el que se entregarán premios a los ganadores. El sábado se presenta Los soñadores, un grupo folklórico formado a fines de 1997. La agrupación tiene siete discos grabados y en estos 22 años de trayectoria han recorrido gran parte de los festivales más importantes del país como Cosquín, Jesús María y Villa María, entre otros. Los Soñadores invitan a hacer un recorrido musical lleno de recuerdos y renovadas canciones. La banda está integrada por Juan Carlos Salas, Gustavo Cervetto, Dario Pisto y Ariel Rubiolo, entre otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Mini recital de Los Trajinantes

Los Trajinantes, integrado por Juan Carlos Díaz, Juan Pablo Quinteros y José Luis Díaz se presentaron en el Festival de la Salamanca en Santiago del Estero el año pasado dejando un show de primer nivel en el que recorrieron un repertorio popular y con canciones de su autoría que los llevó a ser nominados como revelación del mismo festival.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Domingo 16

A las 17. Grupo de títeres Manos a la obra: Hay un naranjo en mi huerto

Todo sucede en la huerta de un simpático gusano, llamado Nicanor, que, junto a su nieto Coquito, plantará una semilla de naranjo. Deberán cuidar del arbolito en todo su proceso de crecimiento. La araña Panchita, la hormiga Ramona, y unos feos ácaros son parte de esta historia donde se resalta el valor del ciclo de la naturaleza armónica y perfecta y donde se aprende lo verdaderamente importante del espiral de la vida…

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 18. Arte mayor: Danielito, la voz de Heraldo Bosio

Este ciclo, que se repite de manera quincenal, se trata de una serie de eventos que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Las instituciones que albergan personas mayores pueden inscribirse de manera gratuita (agenciacordobacultura@hotmail.com) para participar de esta actividad así, desde sus residencias, los adultos podrán enviar contenidos que se transmitirán online siendo parte de un concurso de baile en el que se entregarán premios a los ganadores. El domingo 16 Danielito despliega su talento. El artista comenzó sus clases de piano a los 9 años y desde su juventud ha grabado material discográfico. A los 22 años el destino lo cruzó con Heraldo Bosio con quien grabó 15 discos de los cuales cinco fueron discos de oro y dos de platino. Grabó material con artistas como Juan Ramón y Gladys la Bomba Tucumana y realiza giras nacionales como solista.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Visita al taller de Alma Fieltrera (Villa Giardino)

Cintia Aliendro y Daniela Santin abren las puertas de su taller en Villa Giardino. En Alma Fieltrera realizan piezas libres y creativas. Tiñen artesanalmente y de a poquitas cantidades (lo que limita hoy a la exclusividad de cada prenda y objeto) y apuntan a que cada pieza sea de uso cotidiano, por eso el slogan es: Prendas para vivir. Trabajan a partir del vellón de lana de oveja amasado con agua y jabón para obtener un paño cuya fibras entrelazadas hacia todas las direcciones le da gran firmeza y elasticidad.

IG: @alma_fieltrera

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Especial de mayo: Noches contemporáneas

Noches contemporáneas es un homenaje por el Día Internacional de la Danza que se celebra durante todo mayo con una grilla de actividades sobre danza contemporánea con protagonistas de la escena local:

Viernes 14 a las 21. El silencio

Teatro Medida x Medida – Montevideo 870

Elenco: Cecilia Priotto

Lo primero es la caída. No hay movimiento sin temor a la caída. El control del cuerpo es tratar de no caer. Los primeros pasos nos recuerdan que la gravedad de la caída será siempre un eterno retorno. Una piedra indefectiblemente cae. Y al caer produce una resonancia que moviliza los recuerdos. En esa danza, la pequeña danza, baila la historia. Entrada general 500 pesos con reserva previa al: 3513394388

Sábado 15 a las 21. Violetas para Violeta

Espacio Blick – Pasaje Agustín Pérez 11

Compañía: Vuelos Urbanos

Violetas para Violeta es una obra de danza contemporánea con canto en vivo y composiciones musicales. Mediante su sonoridad y emocionalidad se representan los grandes hitos en la vida de Violeta Parra, que determinaron los pilares compositivos de la artista: la creación, la lucha social, el sufrimiento, la soledad, la muerte y el amor. Se trata de un homenaje al legado artístico de Parra. Entrada general 500 pesos con reserva previa a través del formulario: https://forms.gle/1gueSpJsymchs3Dh6

Free flow

Free Flow se propone demostrar la potencia de la cooperación, conexión e intercambio de las danzas urbanas y el breaking con la danza contemporánea en una programación de tres días con actividades en Espacio (Perú 766).

Viernes 14 de 17 a 21. Talleres y muestras al aire libre en el barrio de Güemes.

Sábado 15 de 18 a 21. Batallas de baile (danzas urbanas y breaking).

Domingo 16 de 18 a 21. Performances de artistas emergentes de danzas contemporáneas y danzas de la cultura Hip Hop.

La transmisión será por el canal de Youtube y la cuenta de Instagram de Molinos Producciones y la entrada tiene un costo de 300 pesos.

1 al 31 de mayo. Obras virtuales

Tres obras para ver desde casa realizadas por Danzamble UNVM (Universidad Nacional de Villa María), elenco de danza libre y contemporánea de la institución, perteneciente al Instituto de Extensión. Bajo la dirección de la licenciada Gabriela Redondo, y actualmente con la co-dirección de Nadia Durruty Brambilla, el Danzamble se funda en un proyecto pedagógico que comprende el lenguaje artístico de manera transversal en la formación académica de sus estudiantes.

Insurrectas (2015)

Videodanza que aborda la problemática de la violencia de género contra la mujer. Enlace para ver la obra: https://youtu.be/YGN22WGOyf8

Dans la trace de l’ancre: En la huella del ancla (2017)

A través de la hibridez de la danza, el teatro físico y el video, esta obra denuncia las aberraciones que sufren los que emigran huyendo de las calamidades humanas para llegar a un destino incierto, sin nombre, sin casa, sin rumbo.

Enlace para ver la obra: https://youtu.be/3kUshIvH3uc

“Yo no tengo una personalidad”. Visita a Girondo (2018)

La obra combina música en vivo, con danza y poesía. Enlace para ver la obra: https://www.youtube.com/watch?v=tR_pa9ARQ54&t=3122s

INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto

Córdoba se suma al Ciclo INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto, organizado por el Instituto Nacional del Teatro con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura. Son más de 30 funciones en espacios públicos abiertos de diferentes localidades de la provincia de Córdoba. Esta semana la programación será:

Miércoles 12 a las 12. La era del plástico, por Mate de Luna

Paraje El Quicho, Cruz del Eje – Patio de la Escuela Campesina de El Quicho

En esta obra habrá respuestas para no contaminar y cuidar el medio ambiente junto a los ecoguardianes y un Superhéroe llamado Súper Desechín. Es una obra de teatro de títeres con música original para toda la familia.

Viernes 14 a las 10.30. El trato. Entre dueños y ratones, por Teatro de Títeres Paradiso

Sinsacate – Escuela Coronel Pascual Pringles

El Ratón Totón, descubre la forma en que la tierra da frutos a todo el que la trabaja. Ágil y divertida, la obra desarrolla valores como el cooperativismo, el equilibrio ecológico, el cultivo de la huerta sustentable y la amistad.

Sábado 15 a las 15. La bella valiente y el príncipe durmiente, por MAP teatro

Capital – Paseo de las Artes (Güemes)

Un grupo de actores deciden contar el clásico “La Bella Durmiente” en formato musical. Pero no todo sale como esperan… La ficción dentro de la ficción genera momentos disparatados, situaciones inesperadas y mucho humor. El cuento cobra así una dimensión moderna y actual.

Sábado 15 a las 17. La Capelucita y el Lobobo, por Enlazamundos

Capital – Paseo de las Artes (Güemes)

Una Caperucita no precisamente amorosa, llega a invadir el territorio del Lobo (el que cuida y habita esas tierras) e intenta convencer a la niña de la modificación de sus acciones que perturban el medio ambiente. Una abuela y un cazador que no escuchan, por diversos motivos, al lobo (al que creen “bobo”), quien aún no aprendió a hacerse escuchar…

Muestras

Por protocolo sanitario las entradas para visitar los museos se podrán adquirir únicamente de manera digital a través del sitio autoentrada.com en el siguiente link: https://ventas.autoentrada.com/t/museos y tendrán un costo de 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos. Para los menores de 16 años la entrada es gratuita, en tanto que el valor para el grupo familiar (de hasta seis integrantes) es de 750 pesos. Los miércoles la entrada es gratuita y se debe solicitar también a través de Autoentrada. Para ingresar al museo se debe presentar, de manera digital o impreso, el código QR que entrega la plataforma. Los códigos tendrán asignado un horario para la visita. Una vez en el museo, y previo a la vista al espacio, se llenará una declaración jurada, se tomará la temperatura y se sanitizarán con alcohol antes del ingreso. En todos los casos los visitantes deberán utilizar barbijo y respetar el distanciamiento. Los espacios expositivos estarán abiertos al público de martes a domingo de 10 a 19.

Museo Emilio Caraffa –Av. Poeta Lugones 411

Umbral, muestra colectiva en la que participan Milu Correch, Sebastián Daels (Tatu), Florencia Durán (Fitz), Franco Fasoli, Martín Florio (Mart Aire), Julián Manzelli (Chu) y Paula Tikay. Actividad digital: ¿Qué cosas te susurran los muros? Esta es una actividad destinada a todo público que invita a acercarse al arte urbano a partir de la visita a la muestra Umbral del Museo Emilio Caraffa. Pueden participar de la propuesta observando las frases, dibujos y murales pintados en las paredes de la ciudad, fotografiar los que les resulten más significativos y enviarlos por mail para armar una publicación colaborativa de los murales de Córdoba en las redes del museo. Link para descargar la actividad:

https://www.museocaraffa.org.ar/pdf/EDUCACIONquecosastesusurranlosmuros.pdf

Resonancias de una Variación, pinturas de Osvaldo Monzo.

El devenir de la forma, esculturas de Lucía Pacenza.

Desde la Universidad al Museo, colección de la Fundación Universidad Siglo 21. Ensueño, dibujos de Cecilia Candia.

Instante santo, dibujos de Sofía Rosset.

Las muestras pueden visitarse hasta el domingo 30 de mayo.

Museo Palacio Dionisi –Av. Hipólito Irigoyen 622

Invita a disfrutar de los proyectos ganadores de la Convocatoria Abierta 2020. Se trata de las muestras fotográficas Brota de Laura Molinero, Signos Yuxtapuestos de Patricia Molaioli, Contacto de Nadia Cejas y Corpus. Ensayo/s sobre el cuerpo de Alejandra Beltrán.

Museo Evita – Palacio Ferreyra -Av. Hipólito Yrigoyen 511-

Inventario Fragmentado. Alternativas de una colección. Es el trabajo de los curadores rosarinos Guillermo Fantoni y Adriana Armando. La propuesta curatorial es un itinerario que organiza la experiencia en base a cuatro categorías: Existencias, Escenarios, Viajes, Confluencias. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Poéticas latinoamericanas en la colección IKA. Está conformada por obras pertenecientes a los primeros premios adquisición y donaciones de artistas participantes en los cinco Salones IKA y en las tres Bienales Americanas de Arte que se realizaron en Córdoba entre 1958 y 1966, patrocinadas por la empresa automotriz Kaiser. El giro que propone esta exposición es recorrer algunas piezas artísticas para atender a las poéticas que circularon en el mundo a través de estos salones y bienales, y que dan cuenta de aquello que acontecía en Latinoamérica o nuestra “patria grande”. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Grabado Universitario Latinoamericano. Una publicación situada-sitiada. La Biblioteca de la Facultad de Artes posee en sus archivos una carpeta de reproducción de grabados del I Salón Latinoamericano de Grabado Universitario.

Manos Anónimas de Carlos Alonso. Las obras que integran la serie Manos Anónimas del artista plástico argentino Carlos Alonso, exponen el horror vivido durante la última dictadura militar argentina, revelando en sus dibujos y pinturas, los sucesos trágicos, de opresión, pérdida y violencia acaecidos durante ese período. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

La casa grande. En esta muestra se pueden observar referencias e infografías a través de acontecimientos históricos, personajes y costumbres de la época que vio nacer a la Casa grande, hoy convertida en el Museo Evita. La muestra se encuentra producida y realizada por el grupo colaborativo de adultos mayores Ensamble Creativo.

Despojos de Oscar del Barco. Esta no es solo una obra visual sino una experiencia filosófica: al llegar a las salas del museo el público se encontrar con la obra pura: sin nombres, sin epígrafes, sin descripciones. Es quizás esa huida de toda clasificación lo que mejor explica el proceso: pensar con las manos, buscar en los materiales una manera de entender, elaborar un camino propio que conduzca al hallazgo de un sentido. “He tratado de cavar indefinidamente y sin plan alguno”, dice del Barco, y es por esto que despojos no se deja reducir a lo que suele llamarse una “obra plástica”.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Las orejas no tienen párpados. Este es un conjunto de cuatro muestras individuales de jóvenes artistas cordobesas con curaduría de Laura del Barco y Cecilia Salomón. Las muestras son:

Desarmario de Constanza Ruibal (textiles), una serie de procesos transdisciplinarios que abordan los vínculos experienciales del cuerpo y el vestuario a partir del trabajo colaborativo.

ORRRTIGA de Aylén Bartolino Luna (instalación). La muestra está conformada por tres carteles/cortinas que pertenecen a un proyecto que sigue en construcción. Están realizadas con retales de material de la fábrica de sistemas enrollables en la que la artista trabaja como obrera metalúrgica.

La puerta del Sol de Agostina Rosso (fotografías digitales). Este trabajo comenzó siendo parte de un proyecto fotográfico en los mercados de La Paz, Bolivia. El comienzo de estos registros coinciden, por azar, con un acontecimiento importante como fue la asunción del presidente Evo Morales, en 2015. El objetivo que motivó a la artista en este proyecto era tocar con la lente el “corazón del pueblo Boliviano”.

Elegía de Constanza Pellicci (proyección audiovisual e instalación sonora). Un ensayo performático y audiovisual que se desarrolla en las salas vacías del museo. Un cuerpo suena, deja ver y da a escuchar sus ecos, allí se componen relaciones

poéticas con los restos de sonidos e imágenes que surgen al evocar la memoria del lugar.

Las muestras podrán disfrutarse hasta el 15 de mayo. Entrada gratuita con reserva previa por Autoentrada.com.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte – Rosario de Santa Fe 218

Postales de la Colonia. Un recorrido por el Barroco colonial. En 1542 por decisión de la corona española, la ciudad de Lima se transforma en la cabeza política y administrativa del recién creado Virreinato del Perú, por ese entonces, un enorme territorio que incluía al país actual. Esta exhibición plantea un recorrido por las producciones de esos centros culturales que se enmarcan en lo que se conoce como barroco americano. Este sincretismo dio lugar a una nueva identidad artística en todo el virreinato.

Nuestras Irreverentes del XIX. Exhibición de los rostros de las mujeres que, desde la ciencia, las armas o las letras ocuparon lugares que parecían naturalmente de los hombres y supieron instalarse como iguales en una sociedad nada preparada para ello. Juana Azurduy, Julieta Lanteri, Juana Manuela Gorriti, Cecilia Grierson y otras, interpelarán al espectador en la necesidad histórica de reconocer derechos e igualdades más allá del género.

Nuestras Irreverentes del Museo. Como un reconocimiento a un plantel mayoritariamente femenino del espacio, se reconoce, también, a las trabajadoras que día a día hacen, guían, conservan, limpian, producen, cuidan, dirigen, valoran y gestionan el Museo Marqués de Sobremonte.

Postales de la Colonia, un recorrido por el barroco americano. Esta muestra expone parte de la colección de obras de carácter religioso del Museo, nunca o muy pocas veces exhibida, provenientes de las escuelas cuzqueñas y de las misiones jesuíticas.

Entrada gratuita con reserva previa por Autoentrada.com

Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Marcas que no se borran de Ana Gómez Domínguez. La exposición, intenta reflexionar sobre el valor que tiene el paseo del Buen Pastor como espacio público, teniendo en cuenta su historia, de más de 130 años, y como ello forma parte de la construcción de la identidad colectiva. La muestra consiste en una instalación pensada para el lugar, integrada por diversos elementos y lenguajes artísticos como pinturas, objetos, fotografías, texto, etc. Junto a una historia escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo y es allí donde la memoria rescata del pasado esta realidad habitada por múltiples sentidos.

Masi gallery – Todos somos Masi de Daniel Masi. Exposiciones individuales de pintura que el Artista Daniel Masi elabora bajo la forma de muestra colectiva, firmando las obras con ocho seudónimos diferentes según características estilísticas definidas; son síntesis de su historial artístico desde 1990, y a la vez un metalenguaje crítico frente al paradigma de sostener una imagen personal vigente en un sector del mercado del arte actual.

Entrada libre y gratuita.

Casa de la Cultura Río Cuarto – General Paz 922

Protesta gráfica de Nicolás Zulberti. A través del grabado y retomando la función histórica de la técnica, el autor crea una serie de imágenes desde la crítica y la denuncia. Las situaciones que aquejan a Latinoamérica, ver repetir la historia sin lograr la emancipación económica y política del territorio; la injerencia y toma de decisiones por parte de países externos sobre la política interna y la explotación desmedida de los recursos naturales, son circunstancias que el artista lleva a su obra mediante la gubia y la tinta. Entrada libre y gratuita.