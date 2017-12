Cómo fue el último show de La Nueva Luna, horas antes de la muerte de su líder

La repentina muerte de Marcelo “El Chino” González (42), vocalista de La Nueva Luna, sorprendió a todos los fanáticos de la banda y al mundo de la bailanta en general.

Sin embargo, quienes asistieron al último show que brindó este sábado a la madrugada la agrupación tropical, apenas horas antes del fallecimiento de su líder, son los más impresionados.

“Anoche no fui a verlos y hoy El Chino ya no está y no va a estar más. Qué tristeza para todos los que nos gusta la cumbia. Se nos fue a cantar al cielo“, escribió una joven llamada Viviana en la página de Facebook de la disco Épocas de Lomas de Zamora, donde cantó por última vez González.

Al igual que esa joven fanática de la mítica banda de cumbia fundada en 1995, decenas de fans que asistieron este fin de semana a la discoteca antes mencionada expresaron su dolor y sorpresa en las redes.

Es que al músico se lo había visto en buenas condiciones de salud y como era habitual de muy buen humor arriba del escenario, donde interpretó varios de sus éxitos como por ejemplo No llores, Te amo, y Te vas a arrepentir.

“Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Enorme placer estar aquí como siempre… Hacemos una recorrida por la historia de La Nueva ¿qué les parece?”, se le escucha decir a El Chino en uno de los dos videos subidos a su cuenta de Facebook pocas horas antes de su muerte.

Además, en medio del recital, los fanáticos de la banda mimaron a su líder con el clásico canto que éste impuso varios años atrás:”Olé, Olé, Olé, Olé, Olá, La Nueva Luna es sentimiento nacional“.

Una de las últimas fotos de Marcelo El Chino González. (Facebook)

“Hola! Sale la banda! Épocas!!”, dice por su parte el epígrafe delas últimas fotos compartidas en el perfil del Chino, donde al músico se lo ve ya cambiado de vestuario, a punto de salir rumbo a lo que sería su última presentación en vivo.

A pocas horas de la muerte del intérprete, todavía se desconocen las causas de la tragedia. Sin embargo, según trascendió este domingo por la mañana, el cuerpo sin vida de González fue encontrado por su propia mujer, Micaela Müller, de 25 años, en el primer piso de la casa que ambos compartían en el country El Rocío, ubicado en la localidad bonaerense de Canning.

De acuerdo a fuentes allegadas al caso, Müller le dijo a los agentes policiales que llegaron a su domicilio que su pareja “se había acostado temprano y que le había manifestado que había tomado algo para poder dormir“.