Ganadores del Sorteo Pago Anticipado de la Gran Promoción Regional

Desde Bomberos Voluntarios de San Francisco se realizó el Sorteo Pago Anticipado de la Gran Promoción Regional. Se repartieron $1.500.000 en premios.
Asociados Ganadores:
|Nº Adj.
|Nombre y Apellido
|DNI
|Localidad
|Premio
|
1
|BELTRAMINO NELLY ROSA
|SAN GUILLERMO – STA. FE
|$30.000 EN EFECTIVO
|
2
|GARCIA MARIA OFELIA
|ALTOS DE CHIPION – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
3
|ORELLANO DANIEL RUDECINDO
|ARROYITO – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
4
|CHIAO GUILLERMO JOSE
|SAN FRANCISCO – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
5
|GILARDI VICTOR HUGO
|MOTNE DE LOS GAUCHOS – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
6
|ELIZABETH CRAVERO
|DEVOTO – CBA.
|$50.000 EN EFECTIVO
|
6.1
|MARTINHO MIGUEL HORACIO
|ARROYITO – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
6.2
|PIGNATA HORACIO ANTONIO
|SAN FRANCISCO – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
6.3
|OSCAR LUIS FERRERO
|SAN GUILLERMO – STA. FE
|$30.000 EN EFECTIVO
|
6.4
|DEGIOVANNI RODERICO HUGO
|FREYRE – CBA.
|$30.000 EN EFECTIVO
|
7
|FRUTTERO Y FORNERO S.H.
|SAN GUILLERMO – STA. FE
|$70.000 EN EFECTIVO
|
7.1
|HASPERT HUGO ANGEL
|BRINKMANN – CBA.
|$40.000 EN EFECTIVO
|
7.2
|MONACO GUSTAVO SALVADOR
|SANTA FE CAPITAL
|$40.000 EN EFECTIVO
|
7.3
|IBAÑEZ MERCEDES MARGARITA
|PORTEÑA – CBA.
|$40.000 EN EFECTIVO
|
7.4
|ONTIVERO ARIEL FERNANDO
|SAN FRANCISCO – CBA.
|$40.000 EN EFECTIVO
|
8
|NIZ CARLOS
|SAN FRANCISCO – CBA.
|$70.000 EN EFECTIVO
|
9
|PRIMO DIEGO ALEJANDRO
|LUQUE – CBA.
|$80.000 EN EFECTIVO
|
10
|CATALAN MARTA ISABEL
|VILLA DEL TOTORAL – CBA.
|$100.000 EN EFECTIVO
|
11
|FANDONE HENRI
|LA RUBIA – SANTA FE
|$200.000 EN EFECTIVO
|
12
|MARGARELLO CESAR RUBEN
|MARCOS JUAREZ – CBA.
|$500.000 EN EFECTIVO
Publicado por La GRAN Promoción Regional en Sábado, 10 de agosto de 2019