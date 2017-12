Horóscopo Chino 2018: cómo será “El año del Perro” para Argentina

-¿Cómo puede influir el año del perro en el Mundial de Rusia?

-En el caso de Argentina dependemos mucho de Messi, así que está simplificado. Lio Messi es un recontra conejo, un bicho completamente eficaz, pero que no le gusta ser líder. Está mucho más cómodo asegurando todo desde un segundo plano. Pero ojo que, cuando está acorralado, saca unas garras de acero terribles y no tiene piedad. Entonces, si Messi llega a sacar sus garras y su costado despiadado puede irnos muy bien. El año del perro le suma inquietud al conejo. Messi va a tener un plus de inquietud y eso lo puede ayudar a ponerse firme.