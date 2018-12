Los argentinos más destacados del año 2018

Sobre su despedida había asegurado: “Fue un proceso. El cuerpo es como un gran árbol; frondoso, bonito, fuerte, pero las hojas no se caen todas juntas. Me di cuenta de que el cuerpo, las ganas y las fuerzas se iban modificando. Los años pasan y no tengo ganas de dar una imagen que no la quiero convalidar internamente, quiero que la gente me recuerde así”. Y así continuará, de la mano de la coreografía, bajándose de las tablas pero afianzando su amor por la enseñanza de la danza.