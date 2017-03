Preparan el 34º Edición del Festival de la Paisanita en Seeber

Este 25 de marzo se realiza el 34º Edición del Festival de la Paisanita en Seeber, Festival de Doma, Folclore, Bailanta Chamamecera y Destrezas de Agrupaciones Gauchas.

El Evento, que se llevará a cabo en el Campo de Deportes de Asociación Social y Deportiva Seeber, dará inicio a las 16.00 horas con la realización de Juegos de Riendas y otras Destrezas por parte de las Agrupaciones presentes mientras que a las 20.00 horas se desarrollará el Desfile de las Agrupaciones con sus respectivas Paisanitas posterior a lo cual se procederá a la Elección de la Paisanita 2017.

Desde las 21.00 horas se desarrollará la Jineteada en Categoría Basto con Encimera con la participación de las Tropillas La Andariega de Carlos Mensa, La Milonga de Martín Morra, El Comentario de Scubin, La Discutida de Sandoval y Sereno, La Forrajera de Mario Tossoratti, La Refalosa de Checho Vaira y El Sapucay de Cardozo previéndose la realización de siete Broches de Oro y una Monta Especial con el reservado El 22 Corto y el Jinete Cotti Rodríguez.

Programa:

16.00 horas: Comienzo del Espectáculo con Juegos de Riendas y otras Destrezas por parte de las Agrupaciones.

20.00 horas: Desfile de Agrupaciones Gauchas y elección de La Paisanita 2017.

21.00 horas: Comienzo de la Jineteada con la participación de las Tropillas:

La Andariega de Carlos Mensa de Balnearia

La Milonga de Martín Morra de Colonia Bicha

El Comentario de Scubin de Altos de Chipión

La Discutida de Sandoval y Sereno de Devoto

La Forrajera de Mario Tossoratti de Sunchales

La Refalosa de Checho Vaira de Morteros

El Sapucay de Cardozo de Colonia Bicha

Escenario de Jineteada: Gustavo Guichón

Animación: David Pastorizo, Cholo Serrano y Churito Ponce

Payadores: Lázaro Moreno y Coqui Rodriguez

Médico Gaucho: Dr. Olivero

Capataz de Campo: Ruly Paredes

Jurados: Burgos, Tossoratto y Arce.

Broches de Oro:

El Comodín (Tropilla La Andariega) vs Sebastián Campo

El Diablo (Tropilla La Discutida) vs Exequiel Gonsález

Por si acaso (Tropilla El Comentario) vs Jorge Balbinotti

No me pegues paisano (Tropilla La Refalosa) vs Facha Boryetto

Alcasto (Tropilla El Sapucay) vs José Córdoba

La Chacarera (Tropilla La Milonga) vs Silvio Botta

El Indio (Tropilla La Forrajera) vs Julio Taberda

Monta Especial:

El 22 Corto (Tropilla La Refalosa) vs Cotti Rodríguez

Actuaciones de:

Ballets de Seeber, Brinkmann y San Guillermo

Hermanos Kessel

Cascote Lencina

Tamtano, el Rey del Chiste de Brinkmann

Patricia Ratti

Julián Ratti

Monchito Merlo