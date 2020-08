Se cumplen 9 años de la muerte de Leo Mattioli, el “león santafesino”

El 7 de agosto de 2011 murió Leo Mattioli, histórico cantante de cumbia santafesino. Nació el 13 de agosto de 1972 y logró su mayor éxito al iniciar su carrera como solista. El “León santafecino” falleció en Necochea a los 38 años de edad, a causa de la insuficiencia cardíaca que lo aquejaba desde hacía años.

El artista comenzó su carrera de la mano del Grupo Trinidad, cuando tenía 20 años, la cual publicó temas como “Pedro navaja”, “Me tienes a las vueltas”, “Él no va a venir” o “Él no es mejor que yo”.

En el 2000, luego de un accidente automovilístico que tuvo la banda y en el cual perdieron la vida dos músicos, el artista comenzó su carrera como solista. Fue dueño de grandes clásicos recordados hasta la fecha, como “Llorarás Más de 10 Veces” o “Qué lindo es el amor”.

Para él, según confesó a Diario Uno, el éxito estaba ligado al amor: “La gente es romántica, se identifica con las historias y tiene ganas de cantarla. Yo vivo de eso y no me arrepiento, porque creo que el amor es lo que más fuerzas me da para seguir día a día”.

Sin embargo, el cantante sufría reiterados episodios de problemas cardíacos e incluso en 2009 fue sometido a un coma farmacológico, luego de sufrir un fuerte cuadro de neumonía.

En 2011 sufrió un paro cardiorrespiratorio en el hotel Gala de la ciudad de Necochea, y aunque inmediatamente fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, no pudo sobrevivir.

Sin lugar a dudas, su carrera dejó una huella imborrable en la cumbia nacional, y se convirtió en uno de los referentes que inspiró una nueva generación de artistas ligados a la movida tropical.

Tal es así que fue protagonista de diferentes homenajes de artistas como Uriel Lozano, Karina La Princesita, Los del Fuego, El Banana y más. Además, en este día los fanáticos y fanáticas lo recuerdan con conmovedores posteos y mensajes.

El 7 de agosto de 1942 nació en San Javier, provincia de Santa Fe, Carlos Monzón. Para muchos fue considerado el mejor boxeador que dio Argentina. Alcanzó el título mundial de la categoría mediano entre 1970 y 1977. Falleció el 8 de enero de 1995 en un accidente de tránsito.

El 7 de agosto de 1949, Alfredo Di Stéfano jugó su último partido en el fútbol argentino. La “Saeta Rubia” hizo los dos goles de River en la derrota de su equipo ante San Lorenzo. Días después, por una huelga de futbolistas, fue a Colombia junto a “Pipo” Rossi para sumarse al Millonarios de Bogotá.

El 7 de agosto de 1888, en Londres, “Jack El Destripador” se cobró su primera víctima, comenzando así una ola de asesinatos hacia mujeres.

Además, este día también nacieron Bruce Dickinson (1958), cantante británico de la banda Iron Maiden; el cantautor brasileño Caetano Veloso (1942); Carlos Vives, cantante colombiano (1961).

El 7 de agosto de 1941 murió Rabindranath Tagore, poeta indio, Premio Nobel de Literatura en 1913.

El 7 de agosto de 1936, el Gran Teatro Opera abrió sus puertas.