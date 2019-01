Cómo será el homenaje a Mercedes Sosa en la apertura de Cosquín 2019

Cuando Jorge Cafrune la presentó desobedeciendo las indicaciones de la Comisión organizadora en una de esas primeras ediciones del festival y la Próspero Molina se encendió con su canto, nadie imaginó lo que Mercedes Sosa terminaría significando para Cosquín.

Actuaciones inolvidables, idea y vueltas incluyendo polémicas hoy impensadas, regresos triunfales. La “Negra” comenzó siendo una hija de Cosquín (su voz trascendió de esa plaza hacia al país y luego hacia el mundo) y terminó casi como una madre del festival. ¿Quién sino podría haber llevado a Charly García al Atahualpa Yupanqui en medio de una gran polémica y generar allí una de las postales más recordadas sobre ese escenario?

Más de 40 años después de aquel iniciático suceso con Cafrune, la edición 2019 del encuentro folklórico por excelencia abrirá este sábado con un homenaje a la cantora que más honró este festival. Así lo reconoce el mismo “Popi” Spatocco, músico y arreglador de la “Mecha” por más de dos décadas y sobre quien recayó la responsabilidad de coordinar artísticamente este segmento. “Podíamos tocar con la Filarmónica de Berlín, en el Lincoln Center o en el Carnegie Hall y no era tanta la presión como cuando tocábamos en Cosquín”, recuerda para reafirmar este vínculo.

Luego agrega: “Mercedes siempre preparaba conciertos muy especiales para Cosquín. Era una parada que también la ponía muy nerviosa por esto de volver al lugar donde se consagró y donde estaba la mirada de la gente que le importaba. En ese sentido, recuerdo especialmente la vez que invitó a Charly. Una gran revolución en todo aspecto”.

¿Por qué este año?

Según confiesan tanto Spatocco como Luis Barrera, actual Secretario de Programación del festival, hace algunas ediciones que se viene hablando de la posibilidad de este merecido homenaje. “Veníamos pensando hacerlo conjuntamente con la Fundación Mercedes Sosa y su hijo, Fabián Mathus. Surgió unos meses antes de la pasada edición, cuando se cumplían 10 años de su última actuación en el festival, pero nos pareció mejor armarlo con más tiempo. La figura de Mercedes significa muchísimo para Cosquín, por eso queríamos estar a la altura”, explica Barrera y luego hace un breve repaso por la relación de la artista con el festival.

“Aunque hubo varias idas y vueltas, siempre regresó al igual que Horacio Guarany. Fueron retornos memorables como en 1997 (la de Charly y otros invitados) o en 2006, después de siete años de ausencia”, recuerda Barrera. Precisamente ese último regreso parecía imposible después de que en 1999 sentenciara tras otro desencuentro con la organización: “Cosquín se acabó para mí. Estoy cansada de esta relación amor-odio y sentir que tengo que rendir examen”.

En 2007 encabezó un espectáculo conjunto con León Gieco y Víctor Heredia (dos de los que estarán presentes mañana) y en 2008 también brindó un recordado concierto con invitados que terminaría siendo el último. Su anunciada participación en 2010 por los 50 años del festival no pudo ser ya que nos dejó en octubre de 2009.

Repertorio e invitados

Los grandes desafíos a la hora de cranear este homenaje, eran sin dudas quiénes estarían y qué cantarían. Spatocco: “El criterio de elección de los artistas fue buscar algunos que fueran contemporáneos y cercanos de Mercedes y otro grupo que son como las nuevas ramas del mismo árbol, que han tomado su legado. Los que estamos en este homenaje sentimos que representamos a los que podrían haber estado también. Es muy difícil ser justo con todos”, explica. Además de los mencionados Gieco y Heredia, casi hermanos de la “Negra”, dentro de los primeros también estarán Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Liliana Herrero y Julia Zenko. Entre los más “nuevos”, Bruno Arias, Nahuel Pennisi, “La Bruja” Salguero, José Luis Aguirre, Nadia Larcher y Mónica Abraham.

En cuanto al repertorio, entendiblemente Spatocco prefiere no anunciar las canciones elegidas, pero adelanta: “Habrá temas emblemáticos de la carrera de Mercedes con nuevos arreglos y también intentamos que estuvieran representados los grandes compositores que ella cantó”. Casi una promesa de que se vivirán momentos en los que cantará toda la plaza y más allá.

También se supo que habrá cruces entre los invitados de las distintas generaciones, algunos temas que cantarán sólo entre las mujeres, otros sólo los hombres y momentos en que cantarán todos juntos; mientras que las voces estarán respaldadas por una banda de acompañamiento de cinco músicos. “Además habrá un coro de 120 integrantes preparados por Edgar Morán Godoy, un director cordobés joven y una orquesta de cuerdas con músicos de Córdoba”, agrega Spatocco.

El espectáculo, que durará aproximadamente una hora, también tendrá también una destacada producción audiovisual. “Cuenta un relato cronológico de la vida de Mercedes paralelo a la música y también aparece ella con su pensamiento y con su voz dando su parecer sobre temas que tienen que ver con las composiciones que se van a tocar”, detalla.

Para cerrar, Spatocco da su impresión general al respecto y preanuncia así lo que seguramente termine siendo uno de los momentos más emotivos de esta edición: “La mejor manera de recordar el legado de Mercedes es de manera colectiva, porque es una de las características de su obra. Nos convoca a cosas muy queridas entre todos, quizás como una madre simbólica que tenemos. Eso es lo que intentaremos mostrar”.

Voces del homenaje

Peteco Carabajal. “Va ser un hermoso reconocimiento de todos los compañeros que hemos sido honrados por esa amistad tan generosa. Mi primer recuerdo de Mercedes fue cuando apareció como la voz del Nuevo Cancionero allá en los años 60, la escuchaba en la radio y mi viejo que estaba tocando con Los Manseros y Los Carabajal me contaba que la había conocido en las peñas. Un domingo fue a pasar el día a casa, en esa época vivíamos en Morón y me acuerdo que la acompañé con la guitarra. Yo tendría 12 años y tocamos Zamba para no morir, que no es una de las fáciles precisamente. Mucho tiempo después ella se acordaba de ese momento. Después nos volvimos a encontrar cuando ella grabó una canción mía, Mi abuela bailó la zamba. Tuve la suerte de que grabe varias más y de que me invite a una gira por Europa. Tenía una simpleza impresionante y una personalidad muy fuerte, cuando había que decir, decía”.

“La Bruja” Salguero. “Mi acercamiento a Mercedes fue a través de la radio. Era muy pequeña y sentía que una mujer me contaba un cuento, pero además tenía melodía. Con el paso del tiempo supe que era ella, para mí la mayor intérprete que hubo en el mundo. No tuve la suerte de conocerla físicamente, pero su obra me marcó como a tantos. Creo que el artista cuando elige un camino puede ir por el que es más recto en el que se pueden vender más discos, más entradas, más libros y otro que tiene que ver con las tripas. Mercedes nos fue enseñando ese camino. Como mujer me siento muy orgullosa de formar parte de un homenaje hacia ella y seguir teniendo estos espacios sobre todo en los festivales, que siempre son más reducidos y con tanta visibilidad. Está claro que está faltando más presencia femenina en los escenarios y hay que pelear por eso”.

Julia Zenko. “Muy agradecida por participar en un nuevo homenaje a Mercedes, encima en Cosquín. Estar al lado de grandes artistas y personas con las que compartí viajes, risas, músicas junto a Mercedes, es como una familia. Yo la escuché de muy chica a Mercedes y nunca me imaginé poder cantar junto a ella. Recuerdo cuando me invitó a cantar a un concierto en el Lincoln Center de Nueva York. Elijo la ropa, un vestido rojo precioso. Llegamos y mi valija no apareció: ¡No tenía que ponerme! Hablo con Mercedes y me dice que me vaya a comprar algo, que ella se hacía cargo de todo. Después de dar varias vueltas sin saber mucho inglés, consigo un vestido medio plateado que no era muy lindo. Cuando llegamos al teatro aparece mi valija y ¡el vestido! Voy a su camarín y le digo que ese era el vestido que había elegido especialmente. Tras una mirada profunda, me dice: ‘Nunca compitas con tu voz’. Un consejo impresionante”.

Traigo un pueblo en mi voz

Homenaje a Mercedes Sosa en la apertura del Festival de Cosquín, sábado desde las 22. Con Teresa Parodi, León Gieco, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Julia Zenko, Bruno Arias, Nahuel Pennisi, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre, Nadia Larcher, Mónica Abraham. Dirección musical Popi Spatocco.