Soledad y Luciano Pereyra juntos en Cosquín 2017 Reviewed by Momizat on Ene 28 . Las dos figuras convocantes de la séptima luna que mostró una plaza repleta, evocaron al cantor recientemente fallecido en un homenaje que tuvo gusto a poco. An Las dos figuras convocantes de la séptima luna que mostró una plaza repleta, evocaron al cantor recientemente fallecido en un homenaje que tuvo gusto a poco. An Rating: 0