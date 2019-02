9 y el 10 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Cosquín Rock 2019

Faltan tan solo unos días para el inicio de una nueva edición del Cosquín Rock .

Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Nonpalidece, O’Connor, Attaque 77, No Te Va A Gustar y Los Auténticos Decadentes son algunas de las bandas que encabezan el line up este año, que tras la polémica desatada por la presencia del grupo estadounidense The Offspring en la última edición, decidió volver a su esencia orientada a bandas nacionales.

Cosquín Rock 2019 se desarrollará el 9 y el 10 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

9 de febrero

Escenario Norte: La Pelotas, Skay y Los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va a Gustar, La Vuela Puerca, Guasones, Pier, Luceros El Ojo Daltónico, Machingón (México), No Tiene la Vaca (México).

Escenario Sur: Nick Warren / Eli & Fur / Knowbru, Babasónicos, Los Espíritus, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelge, Usted Señalemelo, Iza (España), Louta, Turf, La Pegatina (España), Telescopios (Córdoba).

Escenario Alternativo: Los Auténticos Decadentes, Lith Killah, Ingrávidos Squad, FMS, T&K, Acru, Tink, FMS, Tata.

Córdoba X: De la Gran Piñata, Fiesta Cuetillo (Bolivia), Pvulso, Lo Que Faltaba, Massacre, 4 al Hilo (Córdoba), Los Ustedes (Córdoba), Manjar, Jinetes (Córdoba), Pre San Luis, Pre San Rafaela, Pre Córdoba, Pre Villa María, Pre Río IV, Lena Estás Oculta.

Hangar del Metal: O’Connor, Horcas, S7N, Plan 4, Habeas Pornus, Hammer (Córdoba), Coya, Eterna Agonía (Córdoba), Drenaje, Sygma.

Casita del Blues: Jimmy Rip and The Trip, Dona Vilanova Botafogo, Alapar (Córdoba), Los Mentidores (Córdoba), Marcia Blues (Córdoba), Viejo Motor y Amigos (Córdoba), The Dapper Dan Band.

10 de febrero

Escenario Norte: SKA-P, Ciro y Los Persas, Attaque 77, Carajo, Eruca Sativa, Cuatro Pesos de Propina (Uruguay), El Plan de la Mariposa, Científicos del Palo, Literal.

Escenario Sur: Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood, La 25, Don Osvaldo, Ojos Locos, Los Gardelitos, La Mississippi, Diamante Eléctrico (Colombia), Etcétera (Uruguay).

Escenario Alternativo: Indios, Perras On The Beach, Los Auténticos Decadentes, Emanero, Orion XL, WOS, Soy Rada and The Colibriquis, Bimoud, Dakillah, Victoria Bernardi.

Córdoba X: Aura, Santa Kim (Córdoba), Smoke Sellers (Córdoba), Frenéticos (Córdoba), Boom Boom Kid, Juan Terrenal (Córdoba), QBQTQ, Inercia, Canibal Army (Córdoba), Vorsoto, Pre Buenos Aires, Pre Chaco, Pre Córdoba, Pre San Farancisco, Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta.

Hangar del Metal: A.N.I.M.A.L., Tren Loco, Los Antiguos, Deny, Coverheads, Kiss My Ass, Led Ladies – Tributo a Led Zepellin, Cirse, GTX (Córdoba), Cobra Sarli.

Casita del Blues: Chris Cain “Blues Guitar Master”, Débora Dixon y Patán Vidal “Walking Blues”, Ettiene Nadie & Toyo con Ivan Singh Band, César Valdomir & The Blue Midnight (Córdoba), Lorena Gómez and The Mojo Boogie’s (Córdoba), Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters (Córdoba).