29 años de la muerte del “Negro” Olmedo, su historia

Alberto Orlando Olmedo, apodado el Negro Olmedo, se cumple hoy un nuevo aniversario de su muerte, en Buenos Aires, cine y teatro. , apodado el 5 de marzo de 1988 , fue un humorista y actor argentino , considerado popularmente como uno de los “capocómicos” más importantes en la historia del espectáculo de su país, por su destacada labor en televisión

En sus filmes trabajó también haciendo una dupla memorable junto a Jorge Porcel, luego de trabajar juntos en el programa de televisión Operación Ja-Já.

Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto, y se celebran homenajes en su ciudad natal y el resto de la Argentina.

Biografía

Infancia y juventud

Alberto Orlando Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en la ciudad de Rosario y vivió durante toda su infancia y adolescencia junto a su madre, Matilde Olmedo, en la calle Tucumán 2765 del barrio Pichincha. A los seis años, además de concurrir a la Escuela n.º 78 Juan F. Seguí, trabajó en la verdulería y carnicería de José Beccacece, en la calle Salta 3111. En 1947, por intermedio de Salvador Chita Naón, se integra a la claque del teatro La Comedia. Al año siguiente, con su amigo Osvaldo Martínez se incorpora al Primer Conjunto de Gimnasia Plástica en el Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario. Por esa época también participa en una agrupación artística vocacional que funciona en el Centro Asturiano: La Troupe Juvenil Asturiana. En 1951, como parte de los números de La Troupe, forma (junto a Antonio Ruiz Viñas) el dúo Toño-Olmedo. Ya profesionales, la pareja actúa en varios espectáculos, entre ellos Gitanerías, dirigido por Juanito Belmonte. Para fin de 1954 decide viajar a Buenos Aires para probar suerte.

Llegada a Buenos Aires y comienzo de su carrera artística

En mayo de 1955 ingresa como operador al Canal 7, en la ciudad de Buenos Aires a través de referencias de su amigo Pancho Guerrero. En la cena de fin de año en la que se reúnen las autoridades y el personal del canal, Olmedo realiza una formidable improvisación y Julio Bringuer Ayala, interventor de la emisora, le ofrece trabajar como actor. Una semana después de la cena debuta en La Troupe de TV, programa dirigido por Pancho Guerrero, en el que trabajan María Esther Gamas, Noemí Laserre, Tincho Zabala y Rodolfo Crespi, entre otros. Comienza a hacer monólogos y pequeños sketchs en La revista de Jean Cartier, donde surge «El profesor de locutores». Al mismo tiempo participa en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y melodías.

En 1957, el productor Julio Moller le ofrece protagonizar un ciclo infantil los sábados al mediodía y nace Joe Bazooka. El programa dura tres años, pero Olmedo no deja de trabajar como técnico. El 12 de marzo de 1958 se casa con Judith Jaroslavsky y el 3 de diciembre del mismo año nace su primer hijo, Fernando. El 20 de agosto de 1959 se estrena la película Gringalet, de Rubén W. Cavallotti, en la que debuta como actor cinematográfico interpretando un papel secundario.

Alberto Olmedo caracterizado como su personaje Piluso en Canal 7, 1962.

En 1960 comienza en Canal 9 El Capitán Piluso, su primer gran éxito, junto con Coquito (Humberto Ortiz). El ciclo que dura poco más de tres años en esa emisora. En 1965 el programa se emite durante un año en Canal 7 y a partir de 1967 se presenta dos años en el Canal 2 de La Plata. El 19 de marzo de 1962 nace Marcelo, su segundo hijo. A fines de marzo de 1964 ingresa al elenco de Operación Ja-Já, un programa de Gerardo y Hugo Sofovich en Canal 11. Ese mismo día, debutan Javier Portales y María Rosa Fugazot.

El 26 de julio de 1964 nace su tercer hijo, Mariano. En octubre de 1964 Olmedo se separa de su primera esposa. En enero de 1965 comienza el programa Un verano con Olmedo, donde vuelve a ser protagonista de un ciclo, con la dirección de Gerardo y Hugo Sofovich.

El 23 de septiembre de 1967 se casa con Tita Russ. El 28 de julio del año siguiente nace Javier, su cuarto hijo.

En Operación Ja-Já nacen los personajes Rucucu y el Yéneral González. Al mismo tiempo, Olmedo se presenta esporádicamente en otro ciclo de los Sofovich: Vivir es una comedia, también emitido por Canal 11.

Para 1969 participa en El botón, por Canal 9, y además presenta Domingos de teatro porteño, realizando algunas actuaciones especiales en Domingos de mi ciudad.

En enero de 1970 conduce el programa El Test de las familias que se emite por Canal 9. El 14 de enero nace su única hija, Sabrina. El 3 de diciembre regresa a Canal 11 con Las 36 horas de Olmedo, una emisión a beneficio de la Casa Cuna y del Hospital Argerich, donde bate el récord de permanencia en cámara (récord mantenido hasta la actualidad).

En 1972 comienzan los ciclos El chupete, con libros de Juan Carlos Mesa y Jorge Basurto, y Fresco y Batata (con referencia al queso fresco y el dulce de batata) que juntos constituyen un postre popular rápido, sencillo, nutritivo y económico, a la vez que «fresco» se dice de un pícaro (personaje de Olmedo) y «batata» hace alusión a alguien tímido o torpe, personaje actuado por Jorge Porcel, ambos en Canal 13. Protagoniza junto a Susana Brunetti la comedia musical Promesas, promesas, en el teatro Odeón.

El 22 de marzo de 1973 se estrena Los caballeros de la cama redonda, la primera de las películas filmadas para el sello Aries, con dirección de Gerardo Sofovich.

En 1974 protagoniza Alberto Vilar, el indomable, con libro de Víctor Sueiro, en Canal 13.

Al año siguiente debuta en el teatro de revistas, en el Teatro Maipo, junto a José Marrone. En el mismo teatro se presenta en su primera revista con Jorge Porcel, dirigida por Gerardo Sofovich.

El 4 de mayo de 1976, en el primer programa del año de El Chupete, se anuncia la «desaparición física» de Olmedo y una semana después, como consecuencia de la broma (con referencia a los asesinatos que estaba cometiendo los militares en el poder), le levantan el ciclo y echan a los guionistas del ciclo Coquito Ortiz y Oscar Viale. A raíz de este incidente Olmedo fue «borrado» de la televisión por dos años.

En 1977 estrenó la película Las turistas quieren guerra donde el nombre de su personaje es Alberto Mautone, en homenaje a su apellido paterno. En 1978 vuelve al frente del ciclo Olmedo ’78 por Canal 11.

En 1980 protagoniza junto a Susana Giménez el ciclo Alberto y Susana, en el Canal 13, con libros de Hugo Moser, Víctor Sueiro y Humberto Ortiz. El 19 de junio se estrena A los cirujanos se les va la mano, primera película del cuarteto Alberto Olmedo, Susana Giménez, Jorge Porcel y Moria Casán, dirigida por Hugo Sofovich.

En 1981 obtiene un Diploma al Mérito de los Premios Konex, otorgado por la Fundación Konex, como uno de los más importantes Actores de Variedades de la historia en Argentina.

La «Fiebre Olmedo»

En el año 1981 comienza en Canal 11, bajo la dirección de Hugo Sofovich, el que sería su último y más exitoso programa de televisión: No toca botón; y estrena en el Teatro Metropolitan, junto a Porcel, Susana Giménez y Moria Casán, La revista de las superestrellas, también de Hugo Sofovich. En julio de ese año se separa de su segunda esposa. En el verano marplatense de 1982 vuelve a repetirse el exitoso cuarteto protagónico del año anterior en la obra Seguimos rompiendo las olas.

En el programa No Toca Botón de 1983, nacen dos personajes exitosos: Lucy y el Nene. En este último, Olmedo comienza a hacer sus famosos «chivos» al aire (publicidades dentro de los sketches).

En 1984 nace el personaje «Chiquito Reyes, doble de riesgo», en No toca botón.

Rostro de Alberto Olmedo en 1982.

Durante la temporada veraniega de 1985 en Mar del Plata, protagoniza la comedia El bicho tuvo la culpa, dirigida por Hugo Sofovich. Este año comienza el ciclo de No toca botón con la quema del disfraz de Rucucu. Nacen El Dictador de Costa Pobre, El Pitufo, El Psicoanalista y el nuevo Chiquito Reyes, esta vez como un novio cornudo.

En 1985 se estrenó la película Mirame la palomita y en su presentación se ven varias tomas de la Ciudad de Mar del Plata filmadas desde un vehículo en movimiento. Cerca del final de la misma, este vehículo que venía circulando por la Avenida Colón, dobla en el Boulevard Marítimo Peralta Ramos, mostrando un gran plano del edificio Maral 39 (donde en el futuro fallecería Olmedo).

En el verano de 1986 presenta El bicho tuvo la culpa en Villa Carlos Paz. Este es el año de «El manosanta», «Álvarez y Borges» y «El mucamo Perkins». Comienza la Fiebre Olmedo. En septiembre inicia un ciclo de presentaciones en el restaurante Michelángelo, junto a Javier Portales, Beatriz Salomón, Divina Gloria y Alfonso Pícaro; además del cantante Guillermo Guido y los grupos Botton Tap y Caviar. El 18 de diciembre debuta con la obra El Negro no puede en el teatro Neptuno de Mar del Plata, acompañado como casi siempre por Javier Portales y César Bertrand.

Durante el verano austral de 1987, la obra bate el récord histórico de asistencia de público a la sala, con 119 877 espectadores. Ese año gana el premio Estrella de Mar. El programa No toca botón pasa a Canal 9 y nace el personaje «Rogelio Roldán, jefe de cadetes». En mayo en el programa de televisión en el sketch de Borges y Álvarez se puso un gorro de Central, y sacó de su bolsillo una bandera del Club Atlético Newells Old Boys para cubrirse el torso, este y otros, fueron detalles que caracterizaron a Olmedo como un verdadero rosarino que nunca olvido a su ciudad natal ni el folclore de la misma.

A comienzos de 1988 protagoniza en Mar del Plata la obra Éramos tan pobres, dirigida por Hugo Sofovich. El 3 de marzo —dos días antes de su fallecimiento— se estrena su última película, Atracción peculiar.

Los últimos trabajos

Durante el verano de 1988 en Mar del Plata, estrenó la obra Éramos tan pobres y filmó, junto a Jorge Porcel, la película Atracción peculiar, que se estrenó el 3 de marzo. Sin embargo, Olmedo nunca llegó a verla ya que dos días después, en la mañana del 5 de marzo, luego de una noche de muchos excesos2 junto a su pareja Nancy Herrera, cayó desde el balcón de su departamento del piso 11 del edificio Maral 39, y falleció en el acto. Aunque se tejieron diversas hipótesis alrededor de esta tragedia, la única presente en ese momento fue su pareja, que en más de una oportunidad declaró que fue sólo un accidente, aunque otros dicen que se suicidó.

No obstante, la principal hipótesis sobre su muerte fue que estaba drogado y algo ebrio, y que, jugando bajo los efectos del alcohol o la droga, se subió peligrosamente sobre la baranda del balcón y al perder el equilibrio cayó hacia el lado de afuera. Fue rápidamente sostenido por Nancy Herrera, pero ella no pudo sostenerlo mucho tiempo ni mucho menos subirlo para salvarlo, por lo que cayó al vacío, y aún ya caído a la calle sostenía una bolsita de polietileno rosado que supuestamente contenía la droga que había consumido, bolsita que aparece en alguna fotografía policial y que luego fue retirada.

Curiosamente, en algunas escenas de las películas de Olmedo se ve al actor en algún balcón, como en Los caballeros de la cama redonda (1973), Departamento compartido (1980), Los reyes del sablazo (1984), Galería del terror (1987) y también en una de las escenas de Atracción peculiar (1988), Olmedo y Porcel, caminan por la cornisa de un edificio marplatense (el Hotel Provincial) y ambos muestran su miedo de caer al vacío.

Su madre, Matilde de Olmedo, al momento de la muerte de su hijo se encontraba visitando a su hija en la provincia de La Rioja. El 6 de marzo de 1988, luego de enterarse de la noticia del deceso de Alberto, viajó en un taxi abandonando las instalaciones del aeroparque Metropolitano, lugar donde sufrió un ataque cardíaco a los 79 años de edad. Inmediatamente, fue trasladada a la guardia del Hospital Municipal Fernández, donde finalmente murió.

Luego de la muerte de Olmedo, Jorge Porcel, su compañero por excelencia en el cine, protagonizó sólo una única película más en la Argentina (llamada El profesor punk y estrenada apenas 4 meses después de la tragedia, en julio de 1988). Este film muestra una actuación de su protagonista más comedida y sobria que la usual (aunque siempre cómica), y al final tiene una noble dedicatoria a su compañero y amigo, con la imagen de la última escena que compartieron, en Atracción peculiar. Muchos de sus allegados[¿quién?] atribuyen el repentino y radical cambio en la vida de Porcel (quien se radicó finalmente en Miami y se convirtió al evangelismo) a que éste quedó profundamente conmovido y marcado por la tragedia de su amigo.

Recuerdo y homenajes

Su deceso prematuro provocó una profunda tristeza entre sus seguidores. Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto, y se celebraron homenajes en su Rosario natal y en el resto del país.

En Rosario, donde nació y pasó sus primeros años de vida, es homenajeado con una escultura de bronce. La misma (ver foto) hace referencia al famoso sketch que protagonizaba junto a Javier Portales, «Álvarez y Borges», y es visitada por gran cantidad de turistas que no pueden evitar fotografiarse frente a la escultura del actor.

El músico argentino Fito Páez, nacido también en la ciudad de Rosario, le dedicó una emotiva canción llamada «Tema de Piluso» que pertenece al álbum Circo Beat, lanzado en 1995. También hace referencia al cómico en otras canciones, por ejemplo, en Tercer Mundo se puede oír un diálogo entre «Álvarez» y el «Manosanta» perteneciente a la película El manosanta está cargado.

En 2007, en el marco del programa El Gen Argentino, en el que el público votó libremente para elegir al argentino más destacado de la historia, Alberto Olmedo resultó elegido finalista, entre los cinco argentinos más destacados de toda la historia junto a José de San Martín, Ernesto Che Guevara, René Favaloro y Juan Manuel Fangio.

En el año 2009, su hijo Marcelo Olmedo escribió un libro, «El Negro Olmedo, mi viejo», donde cuenta anécdotas desconocidas sobre sus amigos, las mujeres, la familia y el público.

En Buenos Aires, una columna baja de ladrillo, en la Avenida Corrientes 1753, obra de José Martínez, tenía en su parte superior las huellas dejadas en cemento de las manos del actor. Fueron robadas en 2009 y en un acto de desagravio se colocó una nueva en agosto de ese mismo año. La placa en la parte inferior dice:

¿Qué quiero que quede de mí? Una estatua a mis manos en la calle Corrientes para que miren y digan: “Chau, Negro“. Nada más. Alberto Olmedo

En Mar del Plata, a metros del edificio del fatal accidente, existe un monumento de bronce que lo recuerda, fiel retrato realizado por la escultora Elizabeth Eichhorn, paseo obligado de los turistas que se reencuentran para fotografiarse junto a su sonrisa y su actitud característica. En 2008 el monumento fue destruido totalmente por vándalos. Fue reconstruido e inaugurado en marzo de 2009.

En noviembre de 2011 se inauguró una estatua en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de las calles Corrientes y Uruguay, donde Olmedo junto a Javier Portales se encuentran en sus roles de Borges y Álvarez, sentados en un sillón.

Monumento a Alberto Olmedo en Mar del Plata, obra de la escultora Elizabeth Eichhorn.

Actuación

Se caracterizó por un humor para adultos, con chistes cargados generalmente de doble sentido. Mientras actuaba, en ocasiones solía hablar en rosarigasino, cuando no quería que otro de los actores se enterase de algo. Se caracterizó por utilizar el arte de la improvisación y fue un gran transgresor de los códigos televisivos (no seguía los libretos, en medio de sus actuaciones se iba detrás de cámaras, etc.).

Tanto en televisión, como en cine y en teatro, trabajó con los más grandes capocómicos y las vedettes más importantes de su época: Jorge Porcel, con quien formó el dúo humorístico más importante del espectáculo argentino; Tato Bores; Fidel Pintos; Javier Portales; Moria Casán; Susana Giménez o Graciela Alfano. También lo dirigieron los exponentes más importantes del humor picaresco: Gerardo Sofovich, Hugo Sofovich, Enrique Carreras, Hugo Moser, etc.

Sus personajes

Sus personajes, aún hoy, siguen siendo recordados: