Mediante Ley Nacional Nº 24561 se estableció el día 3 de Junio, (fecha del natalicio del Dr. Manuel Belgrano) como día del Inmigrante Italiano, en homenaje al gran prócer nacional de origen italiano, ya que su padre Don Doménico Belgrano había nacido Oneglia (Génova)

En palabras de Belgrano:

“A quién procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra”

“Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio han merecido todos aquéllos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad”