Fiesta de las Colectividades: “No reunimos hoy para proponer venta por delivery y celebrar de manera virtual”

Hoy en los estudios de Universal Medios el intendente municipal, Dr. Gustavo Tevez comunicó que hoy miércoles se llevará a cabo una reunión junto a los integrantes de las diversas colectividades de Brinkmann.

“Dada a la situación sanitaria por la pandemia no podremos realizar la tradicional Fiesta de las Colectividades como otros años, pero pensamos en trabajar con los servicios de delivery o retiro en puerta (take away), para que la comunidad pueda comprar las comidas típicas de cada Colectividad y mediante los medios de televisión y redes sociales poder armar un programa de espectáculos grabado con artistas; veremos que nos dicen las Colectividades hoy…”, declaró Tevez.-

La fecha estimada con esta modalidad 19 y 20 de septiembre.

Sobre el Festival Nacional del Humor y la Canción

El tradicional festival se lleva a cabo en el mes de noviembre durante el fin de semana largo, para este año domingo 22 de noviembre, día siguiente feriado por el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo a la batalla de la Vuelta de Obligado; “para la realización del festival venimos más complicados, por lo que implica un festival de esas características si comparamos con la fiesta de las Colectividades por lo que aun no tenemos nada definido por el momento; sí quiero agradecer a todos los que han podido comprar las Rifa de la Ciudad, hacer su aporte para los clubes y para el festival”, finalizó Tevez,.-

Sobre el Festival Internacional del CIOFF, queda suspendido para este año, se realizará en el 2021.-

Audio: Gustavo Tevez