Cómo fueron los últimos días de Sarmiento

El 28 de mayo de 1888 se embarcó una vez más hacia Paraguay. No era el mismo que había viajado un año antes: estaba afónico, había perdido peso, pero no había extraviado su temple. “¡Ah! si me hicieran presidente les daría el chasco de vivir diez años más”,decía en tono de broma, que como toda humorada siempre tiene algo de verdad…