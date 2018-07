La pianista Martha Argerich se presenta en Córdoba

La actuación de Martha Argerich en Córdoba es el sábado 25 de agosto, a las 20, en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria.

La presencia de la destacada pianista (Buenos Aires, 1941) es posible gracias a la articulación entre el Gobierno de Córdoba, por intermedio de la Agencia Córdoba Cultura, el Banco de la Provincia de Córdoba y la Fundación Pro Arte Córdoba, además de una cantidad de empresas y particulares, que suman apoyos para concretar la presentación de la artista, una de las importantes pianistas del mundo.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio WEB Edén Entradas desde 1.200 a 2.900 pesos. Preventa exclusiva hasta el 5 de agosto a clientes Bancor, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa y 20% descuento con Tarjeta de Débito Bancor. La venta continúa posteriormente, en efectivo, débito, o crédito en 1 (un) pago sin interés, con Tarjeta Naranja en Plan Zeta o Tarjeta Cordobesa, ya sin el descuento de la Pre-Venta. También, se puede adquirir de manera presencial en los siguientes puntos de venta:

– Disquerías Edén: Obispo Trejo 15

– Locuras: Buenos Aires 514

– Terminal Ómnibus: Bv. Perón 450 – Local 12

– Oktubre Centro: 9 de Julio 138 Local 7 – Galeria Paseo del Sol

– Bakery & Co.: Recta Martinolli 6667 local 8

En cuanto al programa, está dedicado a uno de los grandes genios de la música escrita europea, Franz Liszt, nacido el 22 de octubre de 1811, en Doborján -reino de Hungría, Imperio Austríaco-, ahora Raiding, Austria, y fallecido el 31 de julio de 1886, en Bayreuth, Alemania. Franz Liszt es una figura central del Romanticismo musical, leía cualquier partitura a primera vista, compuso más de 700 composiciones.

El programa comienza con Lenore, un melodrama para piano, un estreno para Argentina, con la interpretación de Martha Argerich y Annie Dutoit. Luego se escuchará Les preludes, poema sinfónico N. 3, en la ejecución de la brillante pianista, después, Totetanz, danza macabra para piano y orquesta, interpretada por Mauricio Vallina, quien nació en Cuba y vive en Bruselas; “pianista de gran virtuosismo, muy creativo, talentoso y un músico excelente”, dijo de él la misma Argerich. Para terminar, la Orquesta Sinfónica de Córdoba acompaña a Martha Argerich, nuevamente en escena, para interpretar el Concierto para piano y orquesta N, 1 en Mi bemol Mayor, con la dirección de Guillermo Becerra, maestro invitado.

Cabe señalar que la Orquesta Sinfónica de Córdoba acompañará a la pianista en su presentación en la ciudad de Tucumán, el miércoles 29 de agosto, en el marco de la apertura del 58° Septiembre Musical Tucumano, en el Teatro Mercedes Sosa.​

Martha Argerich

A los 3 años de edad, tuvo su primer contacto con el piano iniciando su formación musical a través del método lúdico de Ernestina de Kusrow. Dos años después comenzó a tomar clases con el Mtro. Vincenzo Scaramuzza. A los 8 años se presentó públicamente en Bs As tocando conciertos de Mozart y Beethoven con la Orquesta de Radio El Mundo dirigida por el Mtro. Scaramuzza. En 1952 debutó en el teatro Colón interpretando el concierto opus 54 de Schumann dirigida por el maestro W. Castro. En 1954 ya en Viena, comenzó sus estudios con F. Gulda a quien había conocido en Bs As y quien se transformará en un referente principal en ese período de formación. Posteriormente también recibió clases de A. B. Michelangeli, N. Magaloff y Stefen Askenase. En 1957 obtuvo los primeros premios en dos concursos de enorme prestigio: el Busoni de Bolzano y el Internacional de Ginebra, que era declarado desierto desde 1949. Desde 1960 año en que graba su disco para Deutsche Grammophon, realiza una intensa actividad discográfica para los sellos más importantes de todo el mundo y su participación para trabajos discográficos es permanentemente requerida por sus colegas y por los sellos de más prestigio hasta la actualidad. En 1965 conquista uno de los máximos galardones internacionales dedicados al piano, el Primer premio del concurso Chopin de Varsovia y el premio de la Radio Polaca por sus interpretaciones de valses y mazurkas. Durante 1974 se presenta en New York y muchas ciudades de los Estados Unidos, conquistando así el reconocimiento del gran público de ese país como el de Europa. En 1980 el interés de Argerich por la música de cámara se tornó en el eje central de su actividad musical, relegando sus actuaciones con orquesta y postergando para siempre su actuación como pianista de recital de piano solo. Son, desde entonces, rarísimas las ocasiones en que se ha podido escuchar a Argerich interpretando alguna obra sola frente al teclado. En cambio sus actuaciones en música de cámara la llevaron desde ese momento a presentarse regularmente con otros músicos como Nelson Freire, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Nicolas Economou, Stephen Kovacevih, Daniel Barenboin. Llevan su nombre Festivales en diferentes lugares del mundo, ya se cumplieron 20 ediciones de su Festival en Beppu, Japón. Más de 10 ediciones se llevaron a cabo en Lugano, Suiza del “Progetto Martha Argerich” que gracias a EMI se tienen registros de muchos de los conciertos que Argerich realizara en ese marco. Cinco ediciones se realizaron en Argentina entre 1999 y 2005 donde además se realizaron 2 ediciones del Concurso Internacional de Piano Martha Argerich. Premios y distinciones oficiales a lo largo de toda su carrera se le han otorgado, y por mencionar lo más reciente referimos el premio Kennedy Center que le fuera entregado por B. Obama (Presidente de EE.UU, 2016). Fue reconocida con la Orden del Sol Naciente, la distinción más alta que Japón entrega tanto a japoneses como extranjeros y que fuera otorgada por el emperador Akihito en persona. La figura de Argerich se ha convertido en un referente musical de la historia reciente a nivel mundial y sus interés por el desarrollo de las generaciones de jóvenes músicos la han llevado no sólo a sumarse como parte de proyectos con tal fin, acudiendo a invitaciones de las orquestas de proyectos juveniles como la Simón Bolivar y Dudamel o la orquesta juvenil de Bahía que dirige R. Castro con quien se ha presentado en reiteradas ocaiones en Europa, sino también a propiciar el espacio para que otros pianistas se presenten compartiendo el escenario y propiciando estructuras a tal fin dentro de cada uno de sus Festivales. A futuro la agenda de esta artista singular, tiene compromisos que abarcan proyectos hasta 2022 y se trata de una de las figuras artísticas más requeridas del quehacer musical y que luego de varios años de ausencia en los escenarios del interior de Argentina se presentará en Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Durante su estadía en Argentina, Argerich realizará una de esas raras excepciones en su vida musical y se presentará interpretando una obra en carácter solístico como parte de un programa íntegramente dedicado a Bach.

Mauricio Vallina

Nacido en 1970, es un pianista concertista radicado en Bruselas. Ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales donde prominentes músicos han reconocido su muy acentuada individualidad. Sus premios incluyen el concurso José Iturbi de Valencia (1994), Guernica (1996), y premios especiales por la mejor interpretación de música cubana y española. Después de graduarse con Diploma de Oro en La Habana, su ciudad natal, adquiere una sólida formación en el Conservatorio »Tchaikovsky« de Moscú (Maestría en Bellas Artes, 1996), institución académica que actualmente le ha incluido en su lista oficial de alumnos eminentes, y posteriormente continúa su perfeccionamiento en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Fundación International de Piano de Como. La esencial guía e influencia de Roberto Urbay, Henrietta Mirvis, Irina Plotnikova, Joaquin Soriano, Alicia de Larrocha, Dimitri Bashkirov, Fou Tsong, Zenaida Manfugás y Martha Argerich, entre otros reconocidos maestros, confieren una extraordinaria dimensión a su artistismo.

Su debut en el Tonhalle de Zurich (1998) fue un importante paso en su promoción internacional, desde entonces ha actuado en muchos de los grandes festivales internacionales y escenarios de la música clásica en el mundo. Siendo celebradas sus interpretaciones, tanto como solista con orquesta, como en conciertos de música de cámara y recitales, en las más conocidas salas de Europa, América, Asia y Australia: Salle Pleyel y Salle Gaveau de Paris. Musiekverein in Viena; Palais des Beaux-Arts, Flagey, Théatre des Martyrs y el Conservatory Halls de Bruselas y Liejas; De Doelen en Roterdam, Sala filarmónica de Tilburg y el Rai Theatre en Amsterdam; Gewandhaus de Leipzig Kongresshalle de Karlsruhe y Lübeck; La sala de congresos y el auditorio Rai de Lugano, Tonhalle de Zürich y Saint-Gallen; Auditorios de Madrid, Zaragoza, Sant Cugat y el Palau de la Música de Valencia y Barcelona; Malij zal del Conservatorio de Moscú y las Salas Filarmónicas de Alma-Ata, Samara, Murmansk, Orjonikidze; Teatro del Libertador en Córdoba (Argentina),Teatro Colón de Buenos Aires; Teatro Colón de Bogotá; Muchos de estos eventos han sido transmitidos por la radio y televisión de estos países.

Ha compartido escenario con importantes orquestas, bajo la dirección de Christoph Eschenbach, Augustin Dumay, Alexander Vedernikov, Howard Griffiths, Roberto Tibiriçá, Vello Pähn, Pavel Iadij, Alexander Rabinovitch, Pascal Rophé, Manuel Galduf, Guillermo Scarabino, entre otros. En mùsica de càmara ha actuado con Torleif Thedéen, Renaud Capuçon y Gautier Capuçon, Geza Hosszu-Legocky, Mark Drobinsky, Jorge Bosso, Polina Leschenko, Karin Lechner, Alexander Mogilevsky, Evgeny Brahman, Don-Hyek Lim, Akane Sakai, Mirabela Dina, Pia Sebastiani, Gabriela Montero, Nelson Goerner, entre otros.

En el año 2001 Vallina grabó su primera producción discográfica con EMI Classics International. Esta grabación recibió la nominación CHOC en la revista Le Monde de la Musique en Francia y fue aclamada por la crítica internacional. A partir de ese mismo año, Vallina actúa también en dúo de piano con Martha Argerich, presentándose en numerosos países. Memorables grabaciones en video y audio han quedado como testimonio de esta larga colaboración. Algunas de estas actuaciones en vivo han sido comercializadas y distribuidas por EMI Classics International bajo el título Live from Lugano Festival 2006-2008-2010.

Le han sido dedicadas las obras: Primer Concierto para Piano y Orquesta del compositor Colombiano Arturo Cuellar, fue estrenado por el pianista en el Teatro Colòn de Bs. As. y la Sonata en Mi bemol del mismo compositor, en el Tonhalle de Zürich en el 2002. Recientemente Vallina ha colaborado también con el compositor austríaco Roland Baumgartner.

En 2008 fue elegido Estipendio del año del Festival de Piano del Ruhr. Este proyecto de promoción incluyó la grabación de su recital durante el evento, y el estreno de una de sus transcripciones: El Enigma, en un disco distribuido con la revista discográfica alemana Fono Forum. Vallina continúa siempre componiendo transcripciones con un estilo marcadamente personal y un sello siempre reconocible.

En los años 2013-2014 fue el único artista clásico invitado al Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona. En el marco de ese festival, Chucho Valdés presentó oficialmente la última creación del pianista: su programa Cuba Clásica. En el 2015 participa en el primer Festival Saygun de la ciudad turca de Izmir, colabora nuevamente con la serie Blüthner Classics en Colditz y Leipzig y posteriormente abre el Festival de Lugano 2015 con las eclécticas Variaciones para piano y orquesta op 25 del compositor húngaro E. von Dohnanyi. Esa interpretación en vivo, fue incluida en el CD anual del festival de Lugano.

A Mauricio Vallina se le considera como uno de los pianistas más interesantes de su generación: »una profunda visión del drama musical, inconfundible ligereza, enorme poderío expresivo… y una deslumbrante paleta de colores«, son algunos de los calificativos usados para describir los rasgos de su personalidad musical.

Annie Dutoit

Obtuvo un B.A en literatura comparada de la Universidad de Princeton, un M.A. en periodismo de la Universidad de New York y un Ph.D en filología románica de la Universidad de Columbia. Annie ocupó cargos docentes en distintas universidades norteamericanas, entre ellas Barnard College de New York y Arizona State University, donde enseñó cursos variados sobre literatura francesa comparada, trauma colectivo y teoría feminista. Más recientemente, Annie se volcó a las artes escénicas como actriz y productora. Representó obras de Milhaud, Liszt, Saint-Saëns, Stravinsky y Cage, integrando texto, actuación y música en prestigiosos festivales y salas alrededor del mundo, tales como el Suntori Hall en Tokyo, la Philharmonie de París, la Accademia di Santa Cecilia en Roma y Bozar en Bruselas. Su grabación del Carnaval de los animales de Saint-Saëns con texto de Francis Blanche, con Antonio Pappano y Martha Argerich, fue lanzada en septiembre de 2017 por Warner Classics. Asimismo, su entrenamiento como actriz la llevó a interpretar diversos roles en producciones teatrales de los Estados Unidos, incluyendo producciones de Shakespeare y piezas contemporáneas como Kill Will de Randy Messersmith y Kindertransport de Diane Samuel, obra que también co-dirigió. En Abril de 2018 hizo su debut en la escena Argentina en el CCK, al lado de Karin Lechner, en Otoño, una adaptación de sonata de Otoño de Bergman-