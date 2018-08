Murió a los 76 años Aretha Franklin

A lo largo de su extensa carrera en la industria de la música, Franklin ganó 18 premios Grammy, incluido uno a su exitosa trayectoria artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985), y “A Rose Is Still A Rose” (1998).