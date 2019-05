Pensar con Humor 2019: Llega a Brinkmann la comediante Silvit Yori

La actriz y maestra de teatro, Silvit Yori “es” la estrella teatral de la ciudad de Rafaela, comediante de gracia natural que en Buenos Aires y otros centros urbanos participó en numerosos espectáculos de varieté y, en la recordada tira “Los Roldán” compuso un admirable dúo con Florencia de la V; llega a Brinkmann en el marco del Festival Pensar con Humor 2019.

Llega la XIII edición del Festival Pensar con Humor, de la Agencia Córdoba Cultura, y nuestra ciudad será nuevamente sede, más de 200 artistas darán vida a las cerca de 80 actividades programadas, de las cuales muchas transcurren en el interior provincial. Habrá dispuestos varios escenarios, entre salas de teatros oficiales e independientes, museos, bares, cárceles, plazas, barrios de la ciudad y localidades de la provincia colmarán este espacio de reflexión e indagación en el que se constituye “Pensar con Humor”.

El miércoles 5 de junio, 20:30hs Teatrillo Municipal de Brinkmann, la comediante Silvit Yori trae su show “Silvit de Luxe”, así lo confirmó a Universal Medios el Secretario Germán Argañaráz; síntesis argumental de la obra dice: “El espectáculo explora tres personajes cotidianos: La Mamanís, una boliviana con una vida bastante desventurada en su llegada a la Argentina en donde ha logrado salir adelante. Una enfermera bastante malhumorada que está de turno pero a la que los pacientes le importan muy poco y finalmente Menena, una señora de barrio entrada en años que viene a contarnos anécdotas de su vida y a intercambiar algunas experiencias con el público.”

Ficha artística y técnica

Actriz: Silvit Yori

Dirección: Diego Ferrero, Silvit Yori

Autores: Alejandro Urdapilleta, Mónica Cabrera, Diego Ferrero.

AUDIO: Germán Argañaráz:

Nota con Telam:

¿Cómo se forma un actor en Rafaela?

Ahora existe la Escuela de Arte Dramático que depende de la Municipalidad, pero los compañeros de mi edad, o más jóvenes, hicimos muchos talleres con Marcelo Allasino -actual director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro-, en mi caso durante 14 años, y no seguí porque me fui a Buenos Aires a trabajar en la tele y se me complicaba mucho.

Los talleres con Marcelo eran bárbaros porque no es una persona que se estanca sino que siempre va a por más; iba a Buenos Aires, se formaba y volcaba lo que aprendía, como cuando fue discípulo de Alberto Félix Alberto o cuando cursó en el Lee Strasberg Institute, en Nueva York.

Y también me formé en el Centro Cultural La Máscara, al que siempre que se podía se realizaban seminarios con Gerardo Hochman, Lorenzo Quinteros, Clauda Cantero, Damián Dreizik o Vanesa Waisman, con los que nos encerrábamos un fin de semana entero y salíamos distintos porque absorbíamos todas esos conocimientos.

-¿Sos popular en la calle?

(Risas) Sí, mucha gente me reconoce; por ahí los más jóvenes no tanto, pero los más grandes sí porque estuve en la tele con “Los Roldán” (donde componía a Amanda, la mucama de la familia), que fue un éxito de rating, y “Patito feo” y también en el cine con “Bañeros 3”, algo netamente comercial pero trabajo al fin. Nada debe ser desechado porque cada cual le da a su trabajo la importancia que quiere; yo puse con esa película la misma atención para aprender todo lo que pudiera.

-¿En qué medio te sentís más a gusto?

Me gusta hacer todo, porque el teatro tiene estas cosas lindas y la tele tiene estas otras, como también me gusta hacer radio, publicidad, doblajes para algunas publicidades. En Rafaela hay dos canales pero no se hace nada de ficción, sólo informativos y programas periodísticos de tipo político. En cambio me tocó participar de los programas de humor titulados “HdP” que hizo Andrea Fiorino, una actriz inmensa de Rosario, en el canal provincial de la ciudad de Santa Fe; allí éramos dos viejas chusmas sentadas en la vereda que hablaban de cotidianidades y criticaban a todo el mundo.