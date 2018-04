Salió a la luz un audio inédito del estreno de “Cerca de la revolución”

Rarezas Say No More ( Cerca de la revolución ” y los fanáticos de Charly García no pueden creerlo. ¿Quién se animó alguna vez a afirmar que del ex Sui Generis conocemos todo? Viernes 20 de abril de 2018. El canal de YouTube RarezasSNM ) publica un audio inédito del estreno de “” y los fanáticos de Charly García no pueden creerlo. ¿Quién se animó alguna vez a afirmar que del ex Sui Generis conocemos todo?

El músico Darío Moscatelli, creador de la banda The Sacados, grabó desde una de las butacas del teatro Astros la presentación de la canción, bastante distinta de la versión que conoceríamos luego, cuando García decidió incluirla en el disco Piano Bar.

Todo surgió porque Moscatelli estaba leyendo el libro Esta noche toca Charly, de Roque Di Pietro, y se percató de un error del autor. En vez de cuatro funciones, como consigna el texto, en abril de 1984 Charly brindó ocho conciertos como parte de la gira de promoción de Clics Modernos.

Esto le escribió Darío a Roque: “Estoy leyendo tu libro y me encanta. Estoy por la parte de Clics Modernos y veo que mencionás cuatro funciones en el Astros en abril de 1984 y en realidad fueron ocho. Allí Charly estrenó ‘Cerca de la revolución’, tengo un audio muy malo de aquello“, comenzó su relato.

Y siguió: “Los shows arrancaban con ‘Revolución’. Telón cerrado, Fito (Páez) al piano delante del telón y Charly cantando en off la versión lenta de la primera estrofa. Al momento del riff de guitarra, Charly ingresaba por atrás, caminando por el pasillo central del teatro tocando el riff con la Rickenbacker roja. Subía al escenario, se abría el telón y tocaban la versión normal. Te arrancaba la cabeza”.

“Los versos ‘no elegí este mundo pero aprendí a querer‘ aún no estaban. Al tema lo repetían, sin la intro lenta de piano, para terminar los shows. Fui a dos recitales de ese ciclo y en ambos hicieron lo mismo. En uno de ellos subió Ethel Rojo a bailar en ‘No me dejan salir’. Pero ‘Revolución’ me mató“, destacó.

Por último, afirmó: “También había como un intermedio en el que los GIT (Guyot, Iturri y Toth) se quedaban solos y tocaban ‘Dos días después’. Charly estaba en una de sus cúspides. Me pegó muy fuerte, pasaron los años pero no me olvido más de aquello“.

Charly García estaba acompañado por un joven Fito Páez y por Alfredo Toth en bajo, Willy Iturri en batería y Pablo Guyot en guitarra. “Esa banda de Charly era invencible, me impactó mucho. Yo era un adolescente en ese entonces, tendría 18 años como mucho”, contó el propio Moscatelli en diálogo con Leo Ros para la revista Soy Rock.

Pero eso no es todo. Hay una curiosidad más. No sólo Darío tendría futuro en la música, sino también el amigo que lo acompañó al Astros: Gustavo Radaelli. Ambos formaron The Sacados y luego Radaelli comenzó una carrera solista bajo el nombre de Machito Ponce.

