Sigue vigente el Concurso Fotográfico Digital “Brinkmann, el lugar que más me gusta” en el marco de las celebraciones por el 125° Aniversario de la Fundación de la Ciudad. Podes seguir participando.

El mismo tiene como objetivo reflejar los sitios y las situaciones que tengan lugar en la ciudad de Brinkmann que el participante considere dignos de destacar de acuerdo con su belleza, su simbolismo o alguna otra razón que justifique su reconocimiento.

BASES DE PARTICIPACION :

El tema del presente concurso es “Los lugares que más me gustan de Brinkmann”. Las tomas deben ser específicas de Brinkmann. Y deben reflejar lugares públicos o privados de la ciudad o zona rural. A la fotografía se le acompañará una breve descripción que responda a la pregunta “¿Por qué éste es el lugar que más me gusta de Brinkmann?”.

El concurso fotográfico es abierto a todos los habitantes de Brinkmann (de las zonas urbana o rural). Y cada participante puede presentar más de una fotografía. La participación del concurso es absolutamente gratuita.

Para poder participar del concurso se deberán enviar las fotografías tomadas con cámara, celular o cualquier otro dispositivo y en cualquier formato digital; a la dirección de correo prensa@brinkmann.gov.aro bien como mensaje privado a la fan page de Facebook del Municipio (Municipalidad de Brinkmann), desde el día viernes 30 de junio y hasta el día viernes 25 de agosto a las 12 hs.

Las fotografías enviadas deben ser acompañadas por los datos personales del autor (Nombre, Apellido, D.N.I., y un teléfono de contacto.)Junto con una breve descripción de la imagen y la explicación de por qué ése es el lugar que más me gusta de Brinkmann.

Las fotografías que no cumplan con estos requisitos no serán tenidas en cuenta y no participarán del concurso.

Las fotos que se vayan recibiendo serán publicadas en la fan page de la Municipalidad de Brinkmann en un álbum específico bajo el título “Brinkmann, el lugar que más me gusta”. Desde el momento en que se publique el álbum con las fotos, quedará habilitado el concurso para que la gente comience a votar dando “Me Gusta” en las fotografías.

Las fotos que más “Me Gusta” reciban por parte de los visitantes a la fan page serán las ganadoras.

La publicación del álbum no impedirá que los participantes puedan seguir enviando fotos, las que se irán agregando al álbum y participarán de la votación.

El día 25 de agosto se realizará el conteo de los “Me Gusta” que tenga cada foto determinando las fotos ganadoras.

Ese mismo día se entregarán los premios a los ganadores y las menciones que existieran.

Reconocimientos y premios. Entre todos aquellos participantes que envíen fotografías de realizarán sorteos de diversos premios.

La foto que más “Me Gusta” obtenga será la ganadora. Y se entregarán también un 2° y un 3° premio a las fotos que se ubiquen a continuación en cantidad de “Me Gusta”.

Además, y a criterio del jurado, se entregarán menciones especiales para aquellas fotografías que reflejen “Historia”, “Originalidad”, “Nuevos tiempos” y “Valores”.

Los resultados finales serán comunicados a los ganadores y difundidos por los medios de comunicación que habitualmente utiliza el Municipio.

PREMIOS. El autor de la fotografía ganadora será acreedor de un premio de $1.000,00 en efectivo. El autor de la foto que obtenga el segundo puesto se llevará un premio de $ 700,00. Y el Tercero ganará un premio de $ 500,00.

El jurado estará integrado por un miembro del Concejo Deliberante; un secretario del Departamento Ejecutivo; y un fotógrafo profesional de la ciudad. Las decisiones del jurado serán inapelables.

Las fotografías que participen del concurso -premiadas o no- quedarán en poder del Gobierno de la Ciudad el que las podrá utilizar con fines de promoción cultural y de la ciudad en general, mencionándose oportunamente el nombre del autor y el título de la obra,sin que esto suponga retribución y/o compensación económica alguna.

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.