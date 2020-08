Suardi: Samay Yasí no participará de los carnavales 2021

Hoy desde la ciudad de Suardi, junto a Maricel Marengo, una de las Coordinadoras del Equipo de Trabajo de la Comparsa Samay Yasi.

En contacto con TDN, Canal 10, “Cheli” nos cuenta que “Samay Yasí no participará de los carnavales del año que viene, con mucha angustia tenemos que confirmarlo, los tiempos no dan para organizar todo lo que conlleva una comparsa de más de 200 integrantes; fue duro definir lo pero debíamos tomar una determinación lo más pronto posible”.-

Samay Yasí, es una de las comparsas más importante de nuestra zona, y anunció que no tendrán participación en los carnavales 2021 más allá de la realización de los Carnavales 2021. “Desde el Municipio comprenden nuestra postura y a pesar de lo que suceda el próximo año en cuanto a los carnavales nuestra comparsa no estará, de realizarse esta fiesta tan importante será con la llegada de show de cuartetos o cumbias sin comparsas, eso no esta definido”.-

Marengo aseguró que “es una decisión tomada porque si hacia fin de año se podría habilitar algo, nosotros no podríamos organizar una comparsa como Samay Yasí”; “a esta altura de un año normal, ya teníamos las inscripciones, espaldares, diseños de trajes, pero en este 2020 nos resulta imposible. Es mucho el trabajo que se necesita y no podemos arriesgar el prestigio de la comparsa”, sostuvo.

Agregando “lamentamos mucho esta situación pero nos guardamos para el 2022, ya tenemos temática que no develaremos pero trabajaremos enfocados en ese año; las bailarinas, coordinadoras y quienes formamos parte de esto hace años, lamentamos que suceda esto, pero no tenemos opciones”, finalizó.-

Invitó a la región a seguir a la Comparsa Samay Yasí en Redes sociales.- ( Facebook: Samay Yasi; en Instagrama @samayyasi)

