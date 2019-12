Thriller, el video que cambió la historia de la música cumple 36 años

MTV se comprometió a pasar a Jackson pero no aclaró la frecuencia. Al principio el video se emitía dos veces por día. Luego, llegó el turno de Beat it. MTV en medio de las negociaciones había sostenido que esa era mejor canción debido a la intervención de la guitarra de Eddie Van Halen. Barron se negó a dirigir el segundo clip consecutivo de Jackson. Llamaron a otro director proveniente de la publicidad, Bob Giraldi (quien debido al suceso de Beat it fue contratado de inmediato para el de Say say say, el tema que unía a Paul McCartney y Michael Jackson. En el set los periodista le consultaron quién era la mayor estrella, Giraldi dijo que en sus filmaciones la única estrella era él. Apenas se publicó la declaración, las dos estrellas (de verdad) le pidieron explicaciones: “Nunca nadie pidió tantas veces perdón en tan poco tiempo” dijo Giraldi). El presupuesto se había multiplicado por cuatro: 200 mil dólares. Fue un nuevo éxito. A partir de ese momento, ambos videos entraron en la heavy rotation (eran de los que más se pasaban) y el disco seguía vendiendo. De a poco, junto a Beat it y Billie Jean, videos de otros artistas negros (todavía no había dudas de que Michael Jackson era un artista negro) comenzaron a aparecer en MTV. El primero de ellos aunque hoy parezca extraño fue Rockit de Herbie Hancock.