Padel APC: Jugaron Master y cerraron el año en San Jorge

Durante todo el fin de semana se realizó el Máster 2019 de Padel que reunió a los 12 jugadores mejor rankeados de cada categoría.

El torneo tuvo sede central en nuestro club y se desarrolló en varias canchas de la zona.

El domingo por la tarde se jugaron los partidos finales de cada categoría. Se realizó la premiación de este máster y se reconoció a los N° 1 del ranking anual en cada categoría. Además, la Asociación Pádel Club hizo el cierre del año agradeciendo a los jugadores y a los miembros de la Asociación.

Al final de la tarde la APC brindó una comida a todos los participantes y realizó sorteos de regalos entre los presentes.

Comunicado de prensa

Desde San Jorge felicitamos a los ganadores de cada categoría y a todos los jugadores por mantener vivo este deporte en toda la zona. (Se disputaron 9 fechas en 9 instituciones distintas a lo largo del año).

Y especialmente agradecemos y felicitamos a los miembros de la nueva subcomisión de Padel de San Jorge por haber trabajado de manera formidable todo el año: Construyendo la nueva cancha, renovando la vieja cancha, arreglando el predio y organizando la actividad durante todo el 2019 que se vio coronado con la asignación a nuestra institución del Máster que cerró el año.

Resultados del Máster

8va Categoría

Campeones: Amione y Pautasso

Sub campeones: Negro y Barzaghi

7ma Categoría

Campeones: Vallejos y Costamagna

Sub campeones: Fauda y Nicola

6ta Categoría

Campeones: Levin y Ferraris

Sub campeones: Sánchez y Scandalo

5ta Categoría

Campeones: Viano y Borgonovo

Sub campeones: Grosso y Fontanessi

4ta Categoría

Campeones: Bessone y Sogno

Sub campeones: Zarate y Vega

3era Categoría

Campeones: Borgonovo y Cabello

Sub campeones: Martina y Lizigno