3 Ajedrecistas de Nueve de Morteros a Campeonato Argentino

La Escuela ” La Torre del 9 ” participará con 3 jugadores en los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles de Ajedrez 2017, en Vicente López, Buenos Aires del 24 al 28 de febrero en el “Ajedrez Stadium” ubicado en Av. Laprida y Río de Vicente López.

Tomarán parte de nuestro Club, Valentina Albertengo, de 9 años, en categoría Sub 10 femenino. Matías Albertengo, de 12 años, en categoría Sub 14 absoluto y Rodrigo Reburdo, de 16 años, en categoría Sub 16 absoluto.

El ajedrecista de Nueve, Rodrigo Reburdo, participo de las Semifinales Argentinas Amateur Sub 2300, 2000 y 1700 en Villa María, Cordoba, los días 17, 18 y 19 de febrero.

Rodrigo obtuvo el 5º puesto y jugo 9 partidos, gano 5, empato 2 y perdió 2.

El próximo lunes 6 de marzo comienzan las clases de ajedrez de la Escuela “La Torre” de Nueve. Las mismas se dictarán los días lunes y jueves desde las 18 horas en el Salón Dorado y a cargo del profesor Carlos Cordoño.