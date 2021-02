Agencia Córdoba Deportes: Balance positivo del Open de Tenis

El verano en Córdoba ya es una marca registrada y lo que va camino a transformarse en un sello de la provincia es el ATP 250 Córdoba Open que por esta época está desarrollando su tercera edición. Este importante evento, organizado por Torneos y Octagon con el apoyo del Gobierno de Córdoba, lógicamente que también se vio afectado por la pandemia de coronavirus, pero eso no impidió su realización. Este es uno de los puntos que más valora el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana.

“Eso es lo importante, año a año ir superando las expectativas del torneo, ir consolidándolo como una fecha. No es poco que este torneo se realice en pandemia, hubo otros torneos que se tuvieron que suspender por la postergación del Abierto de Australia dos semanas. Nuestra fecha se mantuvo y eso hace que el cuadro principal sea con jugadores de calidad. Estoy muy contento“, expresó Campana.

“El objetivo era no perder la expectativa que se genera siempre con el Córdoba Open. Ya tenemos tres años, entonces toda la gente está esperando y nosotros también como provincia por la importancia que tiene. Obviamente, siempre es mejor cuando la situación sanitaria es normal, no como ahora que hace cambiar la realidad de los eventos deportivos. Tal vez el año próximo lo podamos hacer de manera normal y con la expectativa de siempre: tener un marco importante para lo que es un ATP 250 que no es un torneo menor, todo lo contrario. Hay pocas ciudades en el mundo que lo tienen y nosotros tenemos la suerte de tenerlo por los próximos años y estamos cuidándolo y trabajando para que año a año se supere“, enfatizó.

A su vez, hizo un balance de cómo se viene desarrollando el Córdoba Open: “Hasta ahora por lo que hemos hablando con la gente de la organización, todo viene muy bien. Tanto los días de la qualy, que empezaron el sábado pasado, como el resto de los días de torneo vienen sin inconvenientes. Más allá de la dificultad que hubo con Pella que dio positivo antes del torneo, después no ha habido otro resultado por el que hayan tenido que eliminar un jugador. Está todo realmente muy bien”.

Que Córdoba sea sede de un evento de esta envergadura no solamente genera una vidriera para la provincia sino también que para los vecinos también es una motivación y un espejo para que sus hijos también comiencen y lleven adelante alguna actividad deportiva.

“Sin dudas que es así siempre los grandes eventos y cuando hay actuaciones destacadas de jugadores locales sirven como motivación y ancla para que comiencen a jugar a los diferentes deportes muchos chicos que están buscando su rumbo en la actividad deportiva. Para nosotros es muy importante y también para muchos jugadores jóvenes que están comenzando su carrera profesional poder participar de estos torneos, de la qualy, juntando experiencia y obviamente llegar al cuadro principal, que es el gran objetivo“, remarcó Campana.

El Córdoba Open no es el único gran evento que albergó Córdoba, sin ir más lejos, el 23 de enero se jugó la final de la Copa Sudamericana en el estadio Mario Alberto Kempes y este 2021 ya espera por la Copa América, entre otras competencias de renombre. Esto es algo que también valoró Campana: “Cumplimos con las expectativas que teníamos el año pasado, que lamentablemente en el mes de marzo con la pandemia se cambió la realidad. Obviamente uno esperaba hacerlo con otro marco, pero bueno la realidad es que por lo menos mostrar al mundo, a través de televisión, que en Córdoba se jueguen los torneos más allá de las limitaciones, para nosotros ya es un éxito“.