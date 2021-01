Agustín Destribats: El único cordobés confirmado para los Juegos Olímpicos

El único cordobés con pasaje confirmado para los Juegos Olímpicos habló de sus próximas competencias y su preparación para Tokio en medio de la pandemia.



Poco más de ocho meses sin poder entrenar estuvo Agustín Destribats durante el 2020. Solamente tuvo un mes y medio para prepararse previo al Mundial de lucha libre que se llevará a cabo en Serbia y ese tiempo le bastó al cordobés para volver a Argentina con la medalla de bronce. Ya en Córdoba, el joven de 23 años habló de su actualidad y sobre todo de lo que le depara el 2021, un año con muchas competencias, pero con un único gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Tokio.

El hombre de Bialet Masse guardará entre sus recuerdos el 18 de diciembre del 2020. Ese día, luego de vencer a Razmik Papikyan (5-2), se colgaría la medalla de bronce en la categoría -61kg, siendo el único latinoamericano en alcanzar un podio. “Me tenía fe porque estaba entrenando bien y me sentía bien. Sabía que no estaba al 100% porque hacía ocho meses no entrenaba y entrené un mes y medio. De igual manera con ese tiempo yo me sentía bien. Después se hicieron los sorteos y me tocaba con el campeón del mundo y si ganaba con el tercero del mundo, era una llave muy difícil“, arrancó contando Agustín. Y continuó: “Quizás ahí pensé que iba a estar complicado sacar una medalla, pero salí a luchar y le gané a los dos. Después perdí la semifinal con el ruso que terminó siendo campeón y terminé ganando el bronce, así que no puedo pedir más nada. Si a eso lo logré entrenando un mes y medio, quizás sin haber parado en esos ocho meses el resultado hubiera sido otro”.

Lógicamente que este logro y su clasificación a Tokio, alcanzada en marzo del 2020, fueron aspectos suficientes como para que Destribats lograra el Cóndor de Plata en la categoría Deportista Masculino Amateur. Incluso su entrenador Leonardo Torres se quedó con el mismo galardón en el rubro Conducción Técnica Deportiva Amateur. Como recién volvía del Mundial, Agustín no pudo estar presente en la ceremonia llevada a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes ya que debía cumplir con la cuarentena obligatoria. “Como tuve que hacerlo por Zoom fue raro. Por un lado estuvo bueno porque no veía al público y me hizo sentir más cómodo -comentó entre risas-. Igual me hubiese gustado estar ahí presente. Estoy muy agradecido a la Agencia, era un premio que quería tener hasta que lo logré”.

La Agencia Córdoba Deportes acompañó a Agustín durante los meses de confinamiento obligatorio para que pudiera seguir entrenando su físico de cara a las competencias que se le acercaban. Una cinta para realizar la parte aeróbica, una barra con discos y pesas rusas son algunos de los objetos (pertenecientes al gimnasio del Polo Deportivo Kempes) que recibió para poder mantenerse en forma, cumpliendo con el aislamiento. La mira puesta en el 2021

Si bien el 2020 fue un excelente año para el cordobés -que se transformó en el primer argentino, después de 24 años, en obtener la clasificación para participar en un Juego Olímpico en Lucha- ahora quiere mejorar todo eso en el 2021. Así es como una parte de su preparación también cuenta con un gran aporte de los profesionales que trabajan en el Polo Deportivo Kempes. “Estos últimos años me estuve preparando en Europa, más que todo en Rusia, porque hay un muy buen nivel de lucha. Cada vez que vengo a Córdoba tengo el apoyo del CARD que me da un lugarcito para poder recuperarme. Y eso es muy importante para mí”, manifestó.

Son pocas las veces que Agustín se encuentra en Córdoba o en Argentina y si bien actualmente se encuentra disfrutando de la familia y de su pequeño hijo, eso no durará mucho. Es que ya se prepara para viajar a Francia porque allí tendrá un torneo, luego le seguirán entrenamientos y más competencias con los Juegos Olímpicos de Tokio como el gran objetivo. Así lo vive: “Viajo a Europa, a Francia. Después me quedo dos meses entrenando en Rusia y tengo un campeonato en Bulgaria. Hay varios torneos, ojalá que se puedan hacer con esto de la pandemia y la cepa nueva. Espero que no cierren nada, que no me cierren los aeropuertos así puedo viajar y quedarme en Europa entrenando. Se viene un 2021 agitado. Mejor, así puedo llegar bien para los Juegos Olímpicos”. Al torneo de Francia y Bulgaria se le suma el Panamericano de lucha y otros dos torneos más, como mínimo, antes de Tokio.