El 26 de mayo se definen todos los clasificados del Torneo Federal de Basquet

Con dos partidos pendientes de fechas anteriores, y la última completa que se disputará el miércoles 26, se cierra la fase clasificatoria del Torneo Federal de Basquet.

Posiciones

Nueve de Río Tercero 30 (clasificado)- Sportivo Suardi 28- Independiente de Oliva 27- Atl. Bell 27- Gimnasia de Rosario 26- Nueve de Julio de Morteros 24- Sport Club Cañadense 24- Sp. Náutico Avellaneda 21- Libertad Sunchales 20- Comuna de Timbúes 19.

Fecha completa

-Sp. Suardi vs. Independiente Oliva

-Comuna de Timbues vs. Atl. Bell

-Gimnasia de Rosario vs. Libertad Sunchales

-Sp. Náutico Avellaneda vs. 9 de Rio Tercero

-Sport Club Cañadense vs. 9 de Morteros

Pendientes

-Independiente Oliva vs. Sport Club Cañadense

-Comuna de Timbues vs. Gimnasia de Rosario

Nota Diario El Tiempo de Morteros