Basquet Asociativo: Fueron todas victorias de los equipos de San Francisco

Este viernes también se puso en marcha el Torneo Asociativo de Básquet de San Francisco. Igual que en la Morterense forman parte de la competencia un total de 6 equipos.

Fueron tres victorias para los equipos de San Francisco.

Resultados 1º Fecha

San Isidro 66– Almafuerte Las Varillas 55

Devoto 64- El Ceibo 92 (Foto: Web Devoto Digital)

El Tala 74- Cultural Arroyito 65

Fixture

1° Fecha:

Sociedad Sportiva Devoto vs El Ceibo

San Isidro vs Almafuerte

El Tala vs Cultural Arroyito

2° Fecha:

Almafuerte vs Sociedad Sportiva Devoto

Cultural Arroyito vs El Ceibo

El Tala vs San Isidro

3° Fecha:

Sociedad Sportiva Devoto vs Cultural Arroyito

Almafuerte vs El Tala

El Ceibo vs San Isidro

4° Fecha:

El Tala vs Sociedad Sportiva Devoto

San Isidro vs Cultural Arroyito

El Ceibo vs Almafuerte

5° Fecha:

Sociedad Sportiva Devoto vs San Isidro

El Tala vs El Ceibo

Cultural Arroyito vs Almafuerte