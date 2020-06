Basquet Asociativo: Hay que seguir esperando

El Presidente de la Asociación de Básquet de Morteros, Walter Tibaldo, expresó que “por el momento no hay novedades en torno al retorno de la competencia.

“Córdoba no ha autorizado la actividad y por eso sólo nos queda esperar”.

En ese marco, no fue del todo optimista con el futuro del básquet regional ante la pandemia.

A pesar de tener ya todos los protocolos autorizados por la autoridad pertinente, pero al no tener autorización, no se puede arrancar con la actividad; “deberemos seguir esperando”.

Si bien, Tibaldo sostuvo que han mantenido reuniones de tipo virtual o contactos telefónicos con los demás dirigentes, la novedades en cuanto al reinicio no son demasiadas.

Fuente: Radio Belgrano Suardi