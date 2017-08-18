Basquet: Centro recibe a El Tala. En San Francisco El Ceibo vs. San Jorge

Se juega una nueva fecha del Basquet Interasociativo en Primera División y Categorías Formativas. Los Brinkmanenses tienen compromisos importantes.
Centro Social recibe a El Tala, en tanto San Jorge viaja a San Francisco para jugar con El Ceibo
Programación
|Viernes 18/08/2017
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|ASOC. “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|Sabado 19/08/2017
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-15 – U-19
|A partir de 14:00 Hs
|Martes 22/08/2017
|ASOC. “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|Miercoles 23/08/2017
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|Martes 29/08/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-17 y 1º División
|A CONFIRMAR
|Miercoles 30/08/2017
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-15 – U-19
|A CONFIRMAR
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-17 y 1º División
|A CONFIRMAR – DIA Y HORARIO