Basquet: Centro Social vs. Devoto y Nueve de Freyre vs. San Jorge en la 1º Fecha

Finalmente las Asociaciones de Basquet de Morteros y San Francisco alcanzaron una acuerdo con los árbitros en cuanto a los aranceles para la presente temporada (incremento del 15% en el Apertura y el 5% en el Clausura).

Los dirigentes se reunieron en las ultimas horas y decidieron utilizar el formato competitivo de la temporada pasada, jugando así la mayor cantidad de partidos y desechando aquella posibilidad de armar una estructura con menos encuentros.

Como se había anticipado el viernes 31 del corriente mes se ponen en marcha los Torneos.

No obstante, el calendario del Apertura se va a comprimir un poco por lo que habrá partidos entre semana.

Reglamentación General

En relación a la estructura del Torneo, clasificarán 8 equipos para el playoffs (jugando a una sola ronda clasificatoria) y con 4 equipos eliminados luego de la primera fase.

De todos modos cambia la situación en el Torneo Clausura donde los 4 primeros van a esperar en los cruces, ingresando así todos en esa etapa. Esto tiene que ver con que en la segunda parte del año el calendario es más holgado en cuanto a los tiempos.

Como todos los años se permiten dos incorporaciones para el Clausura y las entradas tienen un techo de $40 para caballeros y $30 para las damas; en tanto que en los playoff se puede llevar a $50 pesos la general, manteniendo el precio para el publico femenino.

Los días disputa serán los viernes para U17 y Primera, los sábado para U15 y U19 y el domingo el mini básquet, aunque los clubes pueden ponerse de acuerdo en el día de disputa.

Fixture

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. CLUB “EL TALA”

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO Vs. ASOCIACION “EL CEIBO”

CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO Vs. CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN

CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE Vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

CLUB “EL TALA” Vs. NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. CLUB “EL TALA”

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE Vs. ASOCIACION “EL CEIBO”

CLUB “EL TALA” Vs. CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. CLUB “EL TALA”

ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

CLUB “EL TALA” Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. ASOCIACION “EL CEIBO”

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO Vs. CLUB “EL TALA”

CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

CLUB “EL TALA” Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. ASOCIACION “EL CEIBO”

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO Vs. TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE Vs. CLUB “EL TALA”

PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA Vs. CLUB “EL TALA”

TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS Vs. CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO Vs. CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO

NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE Vs. SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Vs. ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO

CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. ASOCIACION “EL CEIBO”

ASOCIACION “EL CEIBO” Vs. PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA

ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO Vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO Vs. NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE

CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

CLUB “EL TALA” Vs. TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

Fuente: Zona de Tres