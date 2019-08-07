Basquet “Clausura”: Arranca el Interasociativo. Se cruzan Brinkmanenses y Morterenses

Este viernes 9 se pone en marcha el Torneo “Clausura” de Basquet Interasociativo. Vuelve el formato anterior, donde se cruzan los equipos de ambas Asociaciones: Morteros y San Francisco.
Clasifican los 8 mejores a instancias de cuartos de final- eliminación por llave-
Con la modalidad que los dos equipos Brinkmanenses juegan en la misma fecha de local o ambos de visitante. El clásico es en la última.
Fixture
|FECHA 1
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|CEIBO
|PORTEñA
|ALMAFUERTE
|TALA
|CULTURAL ARROYITO
|SAN ISIDRO
|CENTRO SOCIAL
|TIRO FEDERAL
|SAN JORGE
|9 DE MORTEROS
|FECHA 2
|PORTEñA
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|CEIBO
|SAN ISIDRO
|ALMAFUERTE
|TALA
|CULTURAL ARROYITO
|9 DE MORTEROS
|CENTRO SOCIAL
|TIRO FEDERAL
|SAN JORGE
|FECHA 3
|SOC. DEVOTO
|ALMAFUERTE
|CEIBO
|CULTURAL ARROYITO
|CENTRO SOCIAL
|9 DE FREYRE
|SAN JORGE
|PORTEñA
|TIRO FEDERAL
|TALA
|9 DE MORTEROS
|SAN ISIDRO
|FECHA 4
|ALMAFUERTE
|CEIBO
|CULTURAL ARROYITO
|SOC. DEVOTO
|9 DE FREYRE
|SAN JORGE
|PORTEñA
|CENTRO SOCIAL
|TALA
|9 DE MORTEROS
|SAN ISIDRO
|TIRO FEDERAL
|FECHA 5
|SOC. DEVOTO
|CENTRO SOCIAL
|CEIBO
|SAN JORGE
|TIRO FEDERAL
|ALMAFUERTE
|9 DE MORTEROS
|CULTURAL ARROYITO
|TALA
|9 DE FREYRE
|SAN ISIDRO
|PORTEñA
|FECHA 6
|CENTRO SOCIAL
|CEIBO
|SAN JORGE
|SOC. DEVOTO
|ALMAFUERTE
|9 DE MORTEROS
|CULTURAL ARROYITO
|TIRO FEDERAL
|9 DE FREYRE
|SAN ISIDRO
|PORTEñA
|TALA
|FECHA 7
|SOC. DEVOTO
|TIRO FEDERAL
|CEIBO
|9 DE MORTEROS
|TALA
|CENTRO SOCIAL
|SAN ISIDRO
|SAN JORGE
|9 DE FREYRE
|ALMAFUERTE
|PORTEñA
|CULTURAL ARROYITO
|FECHA 8
|TIRO FEDERAL
|CEIBO
|9 DE MORTEROS
|SOC. DEVOTO
|CENTRO SOCIAL
|SAN ISIDRO
|SAN JORGE
|TALA
|ALMAFUERTE
|PORTEñA
|CULTURAL ARROYITO
|9 DE FREYRE
|FECHA 9
|SOC. DEVOTO
|TALA
|CEIBO
|SAN ISIDRO
|9 DE FREYRE
|TIRO FEDERAL
|PORTEñA
|9 DE MORTEROS
|ALMAFUERTE
|CENTRO SOCIAL
|CULTURAL ARROYITO
|SAN JORGE
|FECHA 10
|TALA
|CEIBO
|SAN ISIDRO
|SOC. DEVOTO
|TIRO FEDERAL
|PORTEñA
|9 DE MORTEROS
|9 DE FREYRE
|CENTRO SOCIAL
|CULTURAL ARROYITO
|SAN JORGE
|ALMAFUERTE
|FECHA 11
|CULTURAL ARROYITO
|ALMAFUERTE
|SOC. DEVOTO
|CEIBO
|TALA
|SAN ISIDRO
|9 DE FREYRE
|PORTEñA
|9 DE MORTEROS
|TIRO FEDERAL
|CENTRO SOCIAL
|SAN JORGE