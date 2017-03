Basquet: Comienzan a jugarse las semifinales de la 20º Liga Provincial de Clubes Reviewed by Momizat on Mar 17 . El último campeón y el equipo que llegó tres veces a la final pero no pudo dar la vuelta olímpica. Con parte de la historia, el cruce ya pintaría atractivo. Con El último campeón y el equipo que llegó tres veces a la final pero no pudo dar la vuelta olímpica. Con parte de la historia, el cruce ya pintaría atractivo. Con Rating: 0