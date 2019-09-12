Basquet: Dieron a conocer programa de partidos de la 6º Fecha

La Asociación Morterense de Basquet dió a conocer el cronograma de partidos correspondientes ala 6º Fecha del Torneo Clausura Interasociativo, en Primera División y categorías formativas.
Comunicado
Nueve de Julio O. de Freyre y San Isidro tenían plazo hasta MIERCOLES antes de las 17:30 horas para determinar el día de juego. CASO CONTRARIO EL PARTIDO SE PROGRAMARÁ PARA EL DÍA SABADO 14/09/2019.
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|Observaciones
|MIERCOLES 11/09/2019
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U15 y U19
|A partir 15:00 Hs.
|5ta. Fecha
|VIERNES 13/09/2019
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U17 y 1ra. DIV.
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|U17 y 1ra. DIV.
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB «EL TALA»
|U17 y 1ra. DIV.
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U15 y U19
|A partir 20:00 Hs.
|6ta. Fecha
|DOMINGO 15/09/2019
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB «EL TALA»
|U15 y U19
|A partir 15:00 Hs.
|6ta. Fecha
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U17 y 1ra. DIV.
|18:30 Hs. y 20:30 Hs.
|6ta. Fecha
|LUNES 16/09/2019
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|U15 y U19
|A partir 20:00 Hs.
|6ta. Fecha
|MARTES 17/09/2019
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|ASOCIACION «EL CEIBO»
|U17 y 1ra. DIV.
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|MIERCOLES 18/09/2019
|CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U17 y 1ra. DIV.
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|ASOCIACION «EL CEIBO»
|U15 y U19
|A partir 20:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U15 y U19
|A partir 20:00 Hs.
|6ta. Fecha
|A CONFIRMAR
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U15 y U19
|A CONFIRMAR
|6ta. Fecha