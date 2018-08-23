Basquet Interasociativo: Programaron la 3º Fecha

La Asociación Morterense de Basquet dio a conocer el cronograma de partidos en Categorías Formativas y Primera División, correspondiente a la 3º Fecha y algunos partidos pendientes.
Cronograma
|TORNEO CLAUSURA 2018 – (Programación)
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|Observaciones
|Miercoles 22/08/2018
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-15 y U-19
|A partir de las 19:30 Hs.
|2da. Fecha
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|3er. Fecha
|Jueves 23/08/2018
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|Viernes 24/08/2018
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|Sabado 25/08/2018
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-15 y U-19
|A partir de las 16:00 Hs.
|3er. Fecha
|Lunes 27/08/2018
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|Martes 28/08/2018
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|3er. Fecha
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|3er. Fecha
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|3er. Fecha
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|3er. Fecha
|Miercoles 29/08/2018
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|3er. Fecha
|POSTERGADO
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1ra. División
|1er. FECHA – FECHA A CONFIRMAR
|POSTERGADO
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 y U-19
|1er. FECHA – FECHA A CONFIRMAR
|POSTERGADO
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-15 y U-19
|2da. FECHA – FECHA A CONFIRMAR