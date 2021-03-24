Basquet: La Asociación programó la 1º Fecha. Se juega el clásico Brinkmanense

La Asociación Morterense de Basquet programó para este fin de semana, los partidos correspondientes a la 1º fecha del Torneo Asociativo.
La fecha asigna el encuentro clásico entre Centro Social y San Jorge de Brinkmann.
Programación 1° Fecha Torneo 2021.
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|Observaciones
|Viernes 26/03/2021
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U17 – 1ra. Div.
|20:00 – 22:00 Hs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U17 – 1ra. Div.
|20:00 – 22:00 Hs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U17 – 1ra. Div.
|19:30 – 21:30 Hs.
|Sábado 27/03/2021
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U15 – U19
|15:00 – 17:00 Hs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U15 – U19
|15:00 – 17:00 Hs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U15 – U19
|14:30 – 16:30 Hs.
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U13
|12:30 Hs.
|MINI: 11:00 Hs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U13
|13:00 Hs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U13
|11:30 Hs.
|MINI: 10:00 Hs.