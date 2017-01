Basquet: Nueve de Morteros superó a El Tala 81-69 Reviewed by Momizat on Ene 28 . Por la Zona Impar de la Liga Provincial de Basquet, 9 de Julio de Morteros no dejó dudas y superó como visitante a El Tala de San Francisco 81 a 69, con muy bue Por la Zona Impar de la Liga Provincial de Basquet, 9 de Julio de Morteros no dejó dudas y superó como visitante a El Tala de San Francisco 81 a 69, con muy bue Rating: 0