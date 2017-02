Basquet: Poeta Lugones y 9 de Río III son los punteros en sus grupos Reviewed by Momizat on Feb 18 . La sorpresiva y súper positiva temporada de Poeta Lugones no tiene límites. Y el andar de 9 de Julio de Río Tercero sigue siendo tan sólido como se esperaba. Lo La sorpresiva y súper positiva temporada de Poeta Lugones no tiene límites. Y el andar de 9 de Julio de Río Tercero sigue siendo tan sólido como se esperaba. Lo Rating: 0