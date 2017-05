Basquet Provincial U15: Ya están los clasificados para la 3era. Fase

Instituto de Córdoba, San Martín de Marcos Juárez, Atenas de Córdoba, Sparte de Villa María, Bolívar de Carlos Paz, El Tala de San Francisco y Matienzo de Córdoba ganaron 2-0 sus respectivas llaves de octavos de final de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U15 masculina.

Es más: Instituto, San Martín, Atenas y Sparta festejaron un premio extra, ya que estuvieron entre los cuatro primeros de la fase regular y ahora liquidaron a su favor los playoffs de octavos: de esta manera, sacaron pasaje directo a la instancia de semifinales, puesto que los cuartos de final serán llaves entre los equipos que

Los cuartos de final enfrentarán a los otros ocho clasificados, de acuerdo al reordenamiento de ubicaciones: esos ocho elencos tomarán los puestos que van entre el quinto y el 12° puesto de la tabla general de la fase regular. En los cuartos de final se cruzarán 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.

Entre esos equipos que jugarán los cuartos de final estarán Bolívar (N° 6 de la fase regular), Matienzo (N° 15) y El Tala (N° 17).

Otro elenco que disputará los cuartos será Independiente de Oliva (N° 9), que ganó el primer cruce que llegó a tres encuentros y ya está definido: se impuso 66 a 56 sobre 9 de Julio de Río Tercero en la noche de este sábado 27.

Barrio Maipú de Córdoba, N° 5 de la fase regular, buscará cerrar su serie este domingo en Morteros, cuando a las 16 visite a 9 de Julio en el segundo cruce de la llave de octavos que favorece al equipo capitalino.

Por su parte, otras dos llaves necesitarán de un tercer cruce para desnivelar la balanza, ya que quedaron igualadas 1-1: Lawn Tennis de Cruz del Eje enfrentará a Unión Central de Villa María y El Ceibo de San Francisco recibirá a Central Argentino de Río Cuarto

Los equipos que ganen esos terceros partidos sellarán sus llaves 2-1 y sacarán pasaje a los cuartos de final.

Resultados

Serie N° 24 vs. N° 1

San Jorge (Brinkmann) 36 – Instituto (Córdoba) 92

Serie N° 23 vs. N° 2

Atlético Bell (Bell Ville) 58 – San Martín (Marcos Juárez) 98

Serie N° 22 vs. N° 3

Olayón (Cruz del Eje) 41 – Atenas (Córdoba) 109

Serie N° 21 vs. N° 4

Poeta Lugones (Córdoba) 49 – Sparta (Villa María) 60

Serie N° 20 vs. N° 5

9 de Julio (Morteros) – Barrio Maipú (Córdoba) [Juegan el 28/5)

Serie N° 6 vs. N° 19

Bolívar (Carlos Paz) 90 – Pilar Sport (Pilar) 59

(*) Invirtieron la localía en el primer juego.

Serie N° 18 vs. N° 7

Unión Central (Villa María) 62 – Lawn Tennis (Cruz del Eje) 60

Serie N° 17 vs. N° 8

El Tala (San Francisco) 83 – San Isidro (San Francisco) 61

Serie N° 16 vs. N° 9

9 de Julio (Río Tercero) 81 – Independiente (Oliva) 80

(**) Definido en dos tiempos suplementarios, luego de igualar en 69 y 74.

Serie N° 15 vs. N° 10

Matienzo (Córdoba) 54 – Santo Tomás (Córdoba) 53

Serie N° 14 vs. N° 11

Unión Eléctrica (Córdoba) 64 – Universitario (Córdoba) 48

Serie N° 13 vs. N° 12

Central Argentino (Río Cuarto) 58 – El Ceibo (San Francisco) 61