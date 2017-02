Basquet: San Isidro no pudo mantener su racha Reviewed by Momizat on Feb 21 . San Isidro cayó con Asociación Mitre de Tucumán 84 a 73 dejando pasar la oportunidad de continuar por la senda del triunfo que ya tenía cinco encuentros de mane San Isidro cayó con Asociación Mitre de Tucumán 84 a 73 dejando pasar la oportunidad de continuar por la senda del triunfo que ya tenía cinco encuentros de mane Rating: 0