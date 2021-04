Basquet: Santa Fe presentaría recurso ante la expulsión que anunció la CABB

Santa Fe presentaría un recurso de amparo este lunes 5 de abril, ante la expulsión por parte de la CABB (Confederación Argentina de Basquet)

Este lunes 5 de abril se hará la presentación oficial para que los equipos de La Liga Argentina puedan jugar en la próxima ventana de la competencia. La incógnita pasa por aquellos integrantes del Torneo Federal, que juegan este fin de semana.

Desde la CABB, anunciaron que para jugar deberían afiliarse como adherentes deportivos.

La polémica Asamblea para elegir a los nuevos directivos se realizará de todos modos en la capital provincial.

José Rondina, el Interventor Electoral, que impuso la Confederación explicó el motivo de la intervención: «Pasó lo que se veía venir. La Federación tiene que cumplir ciertas reglas que la Confederación exige. Se advirtió que tenía que cumplirlas para las elecciones. La principal es que no podían votar las asociaciones que no estén bien de papeles, por eso me designaron a mi».

Fuente: Zona de Tres