Basquet: Se enfrentan Brinkmanenses vs. Morterenses

La Asociación Morterense de Basquet dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a la 5º Fecha en Primera División y Categorías Formativas.
San Jorge recibe a uno de los punteros: Nueve de Julio de Morteros. En tanto Centro Social viaja a Morteros para jugar con el último Campeón: Tiro Federal.
Programa
|Viernes 24/08/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ASOC. “EL CEIBO”
|U-15 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|Sabado 26/08/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ASOC. “EL CEIBO”
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-15 – U-19
|A partir de 14:00 Hs
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-15 – U-19
|A partir de 16:00 Hs
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U – 13
|12:00 Hs
|Lunes 28/08/2017
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ASOC. “EL CEIBO”
|U – 17
|20:30 Hs
|Martes 29/08/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ASOC. “EL CEIBO”
|U – 19
|20:30 Hs
|Miercoles 30/08/2017
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|Jueves 31/08/2017
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|Domingo 03/09/2017
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-17 y 1º División
|18:00 Hs. y 20:00 Hs.
|Martes 05/09/2017
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.