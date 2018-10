Basquet: Se jugó la última fecha y ya estan los Play Off de octavos

Se jugó en la noche del viernes la 11º y última fecha del Torneo Interasociativo de Basquet del “Clausura” 2018. San Jorge cerró con un triunfo ante San Isidro y espera en cuartos.

En tanto Centro Social no pudo cerrar de la mejor manera, y perdió ante Cultural de Arroyito. Ahora deberá enfrentar a El Ceibo en octavos.

Resultados de la 11º Fecha

Porteña 76- Tiro Federal 84

Almafuerte 66- Devoto 79

Cultural Arroyito 74- Centro Social 71

El Tala 78- Nueve de Freyre 79

Nueve de Morteros 89- El Ceibo 60

San Jorge 80- San Isidro 76



Posiciones

Nueve de Morteros 22– San Jorge- Nueve de Freyre 20– Porteña 18– El Tala 17- Devoto 16– Centro Social- Tiro Federal- Almafuerte 15– El Ceibo- San Isidro 14– Cultural Arroyito 12.



A cuartos de Final

Nueve de Morteros- San Jorge- Nueve de Freyre- Porteña



Juegos Play off- 8º de Final

El Tala vs. Cultural de Arroyito

Devoto vs. San Isidro

Centro Social vs. El Ceibo

Tiro Federal vs. Almafuerte