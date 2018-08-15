Basquet: Se reanuda el Interasociativo en Formativas y 1º División

Luego del impasse impuesto por la disputa de los Grupos Clasificatorios de Selecciones U15, vuelve el Basquet Interasociativo. La agenda comprende las categorías Formativas y Primera División.
Cronograma
|Martes 14/08/2018
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|Miercoles 15/08/2018
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|2da. Fecha
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:30 Hs.
|2da. Fecha
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|2da. Fecha
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|1ra. Fecha
|Jueves 16/08/2018
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-15 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|Viernes 17/08/2018
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-13
|18:30 Hs.
|13º Fecha – Mini: 19:30
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|Sabado 18/08/2018
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-17 y U-19
|A partir de las 14:00 Hs.
|2da. Fecha
|Lunes 20/08/2018
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U-17 – U15 y U-19
|A partir de las 14:00 Hs.
|1ra. Fecha
|Miercoles 22/08/2018
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-15 y U-19
|A partir de las 19:30 Hs.
|2da. Fecha
|POSTERGADO
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1ra. División
|1er. FECHA – FECHA A CONFIRMAR
|POSTERGADO
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 y U-19
|1er. FECHA – FECHA A CONFIRMAR
|POSTERGADO
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-15 y U-19
|2da. FECHA – FECHA A CONFIRMAR